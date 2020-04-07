إعلان المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن استدراج عروض أسعار رقم (7) / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 114716

 

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها استدراج عروض أسعار بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ ما يلي :

اسم المشروع قيمة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ
–        تقديم إكسسوارات كهربائية وميكانيكية لزوم ورش الصيانة في مشاريع المؤسسة /2250000/ ل.س 15 يوم
  • آخر موعد لقبول العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم 4/5/2020 م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة .
  • مـــــــــــــــــدة الارتبـــــــــــــــــاط : ( 90) تسعون يوماً.
  • التأمينات المؤقتة : ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أوكفالة  مصرفية سارية المفعول خلال مدة الارتباط ولا تسدد نقدا”
  • التأمينات النهائية 10٪ من قيمة الإحالة.
  • غرامــــــــــــــة التأخـــــــــــــير : (0,1 ٪ )  
  • مدة الضمان : ســـــــــــــــــنـة .
  • يتحمل المتعهد أجور الإعلان للمرة الأولى وما فوق
  • على العارض تقديم أوراقه الثبوتية كاملة وإيصال قيمة الإضبارة . وتسجيل عنوانه بالكامل في العرض ,  ويرفض كل عرض مخالف
  • يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود مقابل /15000/ ل.س
  • يخضع هذا الإعلان لأحكام القانون / 51/  لعام 2004.  والمرسوم رقم 450
  • يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة : gew-homs.com

 

المدير العام

114716

 

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