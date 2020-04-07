إعلان المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن استدراج عروض أسعار رقم (7) / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 114716

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها استدراج عروض أسعار بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ ما يلي :

اسم المشروع قيمة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ – تقديم إكسسوارات كهربائية وميكانيكية لزوم ورش الصيانة في مشاريع المؤسسة /2250000/ ل.س 15 يوم

آخر موعد لقبول العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم 4/5/2020 م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة .

من يوم م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة . مـــــــــــــــــدة الارتبـــــــــــــــــاط : ( 90) تسعون يوماً.

( 90) تسعون يوماً. التأمينات المؤقتة : ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أوكفالة مصرفية سارية المفعول خلال مدة الارتباط ولا تسدد نقدا”

ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أوكفالة مصرفية سارية المفعول خلال مدة الارتباط التأمينات النهائية 10٪ من قيمة الإحالة.

غرامــــــــــــــة التأخـــــــــــــير : (0,1 ٪ )

مدة الضمان : ســـــــــــــــــنـة .

: ســـــــــــــــــنـة . يتحمل المتعهد أجور الإعلان للمرة الأولى وما فوق

على العارض تقديم أوراقه الثبوتية كاملة وإيصال قيمة الإضبارة . وتسجيل عنوانه بالكامل في العرض , ويرفض كل عرض مخالف

يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود مقابل /15000/ ل.س

يخضع هذا الإعلان لأحكام القانون / 51/ لعام 2004. والمرسوم رقم 450

يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة : gew-homs.com

المدير العام

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