إعلان شركة محروقات حمص عن مناقصة لتنظيف مبنى فرع محروقات حمص و المراكز التابع / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 114721

تعلن شركة محروقات حمص عن إجراء مناقصة لتنظيف مبنى فرع محروقات حمص و المراكز التابعة له وفق دفتر الشروط الفنية العامة والخاصة المعدة لهذه الغاية و حسب الشروط التالية :
- التأمينات الأولية / 150000/ ل.س .
- التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .
- مدة التنفيذ سنة ميلادية بدءاً من أمر المباشرة .
- يتم الحصول على دفتر الشروط الخاصة من شعبة العقود بالفرع مقابل مبلغ 3000 ل.س .
- تقدم العروض إلى ديوان فرع محروقات حمص حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020 .
- تفض العروض الساعة العاشرة يوم الأربعاء 29/4/2020 .
- مدة ارتباط العارض بعرضه تسعون يوماً .
- يطبق على الإعلان أحكام القانون 51 لعام 2004 في كل مايرد عليه النص .
مدير فرع محروقات حمص
114721
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