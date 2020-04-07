إعلان شركة محروقات حمص عن مناقصة لتنظيف مبنى فرع محروقات حمص و المراكز التابع / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 114721

 

تعلن شركة محروقات حمص عن إجراء مناقصة لتنظيف مبنى فرع محروقات حمص و المراكز التابعة له وفق دفتر الشروط الفنية العامة والخاصة المعدة لهذه الغاية و حسب الشروط التالية :

  • التأمينات الأولية / 150000/ ل.س .
  • التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .
  • مدة التنفيذ سنة ميلادية بدءاً من أمر المباشرة .
  • يتم الحصول على دفتر الشروط الخاصة من شعبة العقود بالفرع مقابل مبلغ 3000 ل.س .
  • تقدم العروض إلى ديوان فرع محروقات حمص حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020 .
  • تفض العروض الساعة العاشرة يوم الأربعاء 29/4/2020 .
  • مدة ارتباط العارض بعرضه تسعون يوماً .
  • يطبق على الإعلان أحكام القانون 51 لعام 2004 في كل مايرد عليه النص .

 

مدير فرع محروقات حمص

114721

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