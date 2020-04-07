إعلان قيادة شرطة محافظة دمشق عن إجراء مزاد علني للمرة الثانية لاستثمار ندوة فرع المرور بدمشق / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 63536

تعلن قيادة شرطة محافظة دمشق عن إجراء مزاد علني لاستثمار ندوة فرع المرور بدمشق

لبيع الطوابع والقرطاسية وتصوير المستندات لزوم إجازات السوق وجميع أنواع السندويش والمشروبات الباردة والساخنة باستثناء المشروبات الكحولية لمدة ستة أشهر.

-على الراغبين بالاشتراك في المزاد مراجعة قيادة شرطة محافظة دمشق-قسم العقود-للإطلاع على الشروط المطلوبة.

– التأمينات الأولية /3.000.000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية بموجب شيك مصدق مجير باسم قيادة شرطة محافظة دمشق أو كفالة مصرفية.

– التأمينات النهائية /10%/ من قيمة العقد .

– مدة ارتباط العارض بعرضه :شهر واحد.

-تقدم الطلبات مرفقة بكافة الأوراق الثبوتية مع التأمينات ضمن مغلف مغلق يسجل في قلم قسم العقود وتقبل الطلبات حتى الساعة المحددة لإجراء المزاد.

قيمة الاضبارة:/5000/خمسة آلاف ليرة سورية.

تجري المزايدة في الساعة العاشرة صباحآ من يوم الأحد الواقع في19/4/2020م

في مكتب رئيس لجنة العقود والمناقصات .

قائد شرطة محافظة دمشق

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