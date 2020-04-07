إعلان قيادة شرطة محافظة ريف دمشق عن مناقصة لتنفيذ أعمال مشروع صيانة شبكة الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وأعمال الدهان لمبنى مركز شرطة العامة في الزبداني بريف دمشق / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 63535

تعلن قيادة شرطة محافظة ريف دمشق عن تنفيذ أعمال مشروع صيانة شبكة الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وأعمال الدهان لمبنى مركز شرطة العامة في الزبداني بريف دمشق حسب القانون /51/ لعام 2004

وفق مايلي :

1 – قيمة الكشف التقديري: /7616342 / ل س سبعة ملايين وستمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ليرة سورية لاغير .

2 – التأمينات الأولية : 5 % من قيمة الكشف التقديري – خمسة بالمائة

3 – التأمينات النهائية : 10 % من قيمة الإحالة – عشرة بالمئة

4 – مدة انجاز التعهد: ثلاثة أشهر ميلاديةً من تاريخ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل

5 – سعر الاضبارة: / 7000 / ل.س سبعة آلاف ليرة سورية لاغير

6 – مدة ارتباط العارض بعرضه شهر

7 – للاطلاع على الاضبارة وشرائها مراجعة فرع الشؤون الإدارية قسم العقود بقيادة شرطة ريف دمشق الكائن في دمشق- مرجة – مقابل بناء محافظة ريف دمشق.

تقدم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ / / 2020 لقلم قيادة شرطة ريف دمشق ساحة المرجة بناء محافظة ريف دمشق الطابق الرابع وتفض العروض بالساعة العاشرة في اليوم الذي يلي انتهاء تقديم العروض في مكتب رئيس لجنة العقود والمناقصات في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق

قائد شرطة محافظة ريف دمشق

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