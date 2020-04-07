رجل يتسلق قمة جبل متجمد من منزله

خلال فترة الحجر المنزلي قام الكثير من المواطنين بمحاولة إيجاد طرق وحيل جديدة لمتابعة حياتهم في المنزل وكسر روتين الحجر الصحي، لكن هذا الأمر يبدو أكثر صعوبة بالنسبة للرياضيين، وخصوصا متسلقي الجبال. إذ استطاع الرياضي ومتسلق الجبار الإسباني فيليب كيلين غيريرو، كسر هذا الروتين وتسلق قمة جبل متجمد، وهو جالس في غرفة منزله. وصمم الرياضي جبلا في غرفته، ووضع كل المستلزمات اللازمة، ثم تسلق الجبل ووصل لقمته، ليعاود النزول متزلجا، كل ذلك في غرفة واحدة مع بعض الحيل البصرية الصغيرة التي قام بها أثناء تسجيل الفيديو. وكتب الرياضي على قناته في يوتيوب، قائلا: “كان من المفترض أن تكون هذه أكبر مغامرة لي في هذا العام، كنت أخطط للقيام بها، لكن الحجر الصحي جعلني أبقى في المنزل، وقد توصلت إلى طريقة للتزلج دون مغادرة غرفة المعيشة”.