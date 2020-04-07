قرارات كرماوية بحل الأجهزة الفنية للألعاب الجماعية !!

حمص – نزار جمول

لم يكن مدربو فرق الفئات العمرية في نادي الكرامة لألعاب الكرات يعرفون مصيرهم بعد فترة التوقف الإجباري. إدارة النادي اتخذت قرارات بحل هذه الأجهزة الفنية والإدارية وبدأتها بكرة القدم ، ووقتها أخبرنا رئيس النادي أن هذا القرار صدر بسبب توقف النشاط الرياضي ويمكن للإدارة أن تغير هذه الأجهزة وتستبدلها بعد عودة النشاط.

ولأننا نعرف كواليس هذه القرارات التي وضعت هؤلاء المدربين في سجلات التقاعد الإجباري المبكر وهم في عز عطاءهم وليس لهم في هذه الحياة مصدر للدخل غير التدريب ، فإننا نستطيع التأكيد بأن هذا القرار ومن خلال معرفتنا بما يدور في النادي جاء نتيجة للعلاقات الشخصية التي تشوه مسيرة عودته إلى سابق عهده ، كما أن المدربين والإداريين الذين تمت إقالتهم يعرفون حق المعرفة أن الرغبة في تطفيشهم من النادي هي السبب الحقيقي وراء هذه القرارات، حيث اعتبروا أن حل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق الفئات العمرية كان مبيتاً قبل التوقف الإجباري.

نادي الكرامة يحتاج اليوم لكل كوادره وقرار التخلي عن هذه الكوادر لفرق الفئات العمرية في هذا الوقت بالذات يعتبر كارثة إدارية سيدفع النادي وحده ثمنها لأن الكرامة لا يمكن أن يحيا بالعلاقات الشخصية فهو كان وسيبقى قوياً بأبنائه الحقيقيين.