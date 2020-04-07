نادي الكفر يعاني .. والوعود مستمرة

السويداء – زياد عامر

نادي الكفر الرياضي الذي حقق تفوقاً في عدة ألعاب نذكر منها الكاراتيه والكيك بوكسينغ والقوة البدنية والدراجات وإلى جانبها تحضر كرة القدم والسلة والرماية والجودو ، يعتمد في الصرف عليها على التبرعات كونه لا يمتلك استثمارات نهائياً كما أن تدريبات فرقه تجري داخل صالة صغيرة تعبت حالتها مع مرور الأيام دون وجود صيانة لها.

رئيس النادي مازن عدوان شرح “للبعث” المعاناة التي يعيشها اللاعبون مع عدم وجود أي مقومات تساعدهم على النجاح قائلا: رياضة الدراجات حققت بطولة الجمهورية للناشئات لكننا في الحقيقة لا نمتلك دراجات صالحة للمسابقات حيث تتم الاستعانة بدراجات النادي العربي، طلبنا من رئيس الاتحاد الرياضي العام في أول حضور له إلى السويداء ترميم مقر النادي وإكمال الصالة القابعة إلى جانبه منذ أكثر من عشر سنوات ،وطلبنا أن تكون الإعانة المالية القادمة من الاتحاد الرياضي العام منصفة للأندية المصنفة في الدرجة الأولى إضافة لتعديل قيمة أذونات السفر وقانون الاستثمار لمساعدتنا في الوصول إلى اكتفاء مالي بعيداً عن الهبات.