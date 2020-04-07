هل يعيد “كورونا” كريستيانو رونالدو لصفوف الملكي؟

تشغل أخبار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالم الرياضة سواء كان في الملاعب الخضراء أو في منزله ملتزماً بالحجر الصحي، كل يوم خبر جديد يتصدر العناوين ويزيد من شهرته وسطوته على عالم الرياضة بشكل عام وليس فقط الساحرة المستديرة، فهو الآن على بعد أشهر من أن يصبح ثالث رياضي في التاريخ ينجح في حصد مليار دولار خلال حياته المهنية، وطبعاً الأول في عالم كرة القدم، حيث سبقه إلى هذا الإنجاز الثنائي تايغر وودز أسطورة رياضة الغولف وفلويد مايويذر لاعب الملاكمة.

ورغم إعلان يوفنتوس، تخفيض رواتب لاعبيه لمواجهة أزمة كورونا، إلا أن ثروة رونالدو لم تتأثر بهذا الإجراء، فهو جنى 100 مليون يورو خلال 2019 من علامته التجارية “CR7” فقط، وتختص بالأزياء والإكسسوارات، أما حصيلة الأموال التي ربحها من كل نشاطاته الرياضية والاجتماعية والتسويقية فقد فاقت المبلغ المذكور، ومن المتوقع أن تصل ثروة نجم يوفنتوس مع نهاية الموسم الحالي 2020 إلى مليار دولار، وكانت ثروة منافسه ميسي قد تخطت كريستيانو العام الماضي، لكن النجم البرتغالي تفوق على الأرجنتيني هذا العام، كما أشارت تقارير صحفية إلى أن السويسري روجر فيدرر سيصبح أول ملياردير في عالم التنس هذا العام أيضاً ورابع رياضي في التاريخ.

بالعودة إلى أخبار رونالدو وبعد الإشاعات التي انتشرت حول إمكانية بيع أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لتعويض الخسائر التي يتعرض لها ناديه الإيطالي جراء إيقاف الفعاليات الرياضية، كشفت تسريبات مقربة من نجم يوفنتوس أنه لا يستبعد العودة الى ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث أن الأخير يفتقد جداً للريال ولديه حنين كبير إلى الملكي والعاصمة الإسبانية مدريد، ولكن العودة لن تكون سهلة خصوصاً أن إدارة اليوفي تطلب الكثير من الأموال بعد ان انفقت 100 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، بالإضافة إلى 12 مليونا كمتغيرات و5 ملايين للفيفا، مع العلم أن قيمة الدون ستصل في حزيران المقبل لما يقارب 60 مليونا في الميزانية العمومية ليوفنتوس.

وفور انتشار هذه التسريبات سارعت المواقع الرياضية إلى التذكير بأيام المجد لرونالدو في قلعة الملكي، وكذلك هزائم الريال أمام غريمه التقليدي برشلونة، وأغرب تلك الحوادث التي أعيدت إلى الذاكرة، مباراة الكلاسيكو عام 2010، بوجود جوزيه مورينيو مدرباً للنادي الملكي وغوارديولا مدرباً للبارسا، ورغم سخونة المباراة وصعوبتها بين فريقين يمتلكان أفضل النجوم في العالم وقتها، لكن ما كان أكثر سخونة هي الخلافات والشجار بين اللاعبين داخل الملعب، وفاز البلوغرانا بالخماسية الشهيرة، ومن أهم لقطات اللقاء، تشاجر كريستيانو مع غوارديولا، وهو ما دفع أندريس إنييستا للهجوم على صاروخ ماديرا تبعه العديد من اللاعبين من بينهم بيدرو، ووسط الخلاف- بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية – هاجم رونالدو بيدرو بقوله: “من أنت لتتحدث؟” ليرد الإسباني سريعاً: “أنا بطل العالم، من أنت؟”، ولسخرية القدر لم تمر سوى أيام حتى واجه منتخب البرتغال نظيره الإسباني في لقاء ودي انتهى برباعية نظيفة لبرازيل أوروبا، ورغم هذا الحادث، أكد بيدرو احترامه الكبير لمسيرة كريستيانو رونالدو وذلك في حوار عام 2013، انتقد فيه تصريحات رئيس الاتحاد الدولي وقتها، سيب بلاتر، الساخرة من رونالدو.