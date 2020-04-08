أغنية من الـ 2016 تحارب كورونا

حقق فيديو كليب لأغنية كانت قد أُنتجت عام 2016 للممثل الكوميدي الياباني بيكو تارو، بعنوان Pen – Pineapple – Apple – Pen على موقع يوتيوب، نجاحا وانتشارا كبيرا في العالم بعد استخدامها في التوعية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد. لكن في نسختها الجديدة تم استبدال كلمات جديدة بدلا من “القلم – الأناناس – التفاح – القلم”، لتصبح كلمات الأغنية الجديدة “يد – صابون”، وتم تغيير عبارة Pen – Pineapple – Apple – Pen بـ “صلوا من أجل الناس والسلام”.

وفي غضون يومين بعد نشر الأغنية بكلماتها الجديدة، حصل الفيديو على ما يقرب من مليون ونصف مليون مشاهدة والعديد من التعليقات الإيجابية، التي تحث على مكافحة وباء كورونا والوعود بأن العالم سوف ينتصر على هذا الفيروس القاتل. وقد انعكس ذلك على الأغنية الأصلية التي أثارت فضول الكثيرين، حيث انتشرت على مواقع التواصل بسرعة رهيبة فاقت انتشار الفيروس.