إعلان مديرية التربية بالحسكة عن إجراء مناقصة داخلية بالظرف المختوم( بالسرعة الكلية) لتنفيذ أعمال( غرف مسبق الصنع )في محافظة الحسكة / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 149394

إعـــــــــــــلان داخلي
اسم الجهة المعلنة : مديرية التربية بالحسكة
نوع الإعــــــــلان : مناقصة بالظرف المختوم (بالسرعة الكلية)
التــصــــنــــيـــف : تنفيذ أعمال
آخر موعد لاستلام العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء تاريخ 29 / 4 / 2020م
وسيــجري فــض العــروض : يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا” تاريخ 30 / 4 / 2020 م
نص الإعــــــــــلان : تعلن مديرية التربية بالحسكة عن إجراء مناقصة داخلية بالظرف المختوم( بالسرعة الكلية)
تنفيذ أعمال ( غرف مسبق الصنع ) في محافظة الحسكة وفق ما يلي :
|اسم المشروع
|قيمة الكشف التقديري
( ل.س)
|مدة التنفيذ يوم
|تنفيذ أعمال (غرف مسبق الصنع)
موقع شمال الملعب البلدي
|9273000فقط تسعة ملايين ومئتان وثلاثة وسبعون الف ليرة سورية لأغير
|20
فعلى من يرغب التقدم بعرضه مرفقاً بالأوراق الثبوتية المطلوبة إلى ديوان المديرية حتى غاية الدوام الرسمي من التاريخ المحدد أعلاه.
التأمينات المؤقتة ( 5 % ) من قيمة الكشف التقديري .
التأمينات النهائية (10 % ) من قيمة الإحالة وذلك بموجب شيك أو كفالة مصرفية مصدقة أصولا” لأمر مديرية التربية بالحسكة
جزاء التأخير (0.001) واحد بالألف عن كل يوم تأخير على أن لاتتجاوز20% من قيمة العقد.
مدة الارتباط : 180يوم ـ يمكن الحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ (5000) ل.س تسدد لدى مالية الحسكة
الخزينة- للإطلاع أكثر مراجعة محاسب الإدارة وشعبة العقود.
مدير التربية بالحسكة
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