إعلان مديرية التربية بالحسكة عن إجراء مناقصة داخلية بالظرف المختوم( بالسرعة الكلية) لتنفيذ أعمال( غرف مسبق الصنع )في محافظة الحسكة / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 149394

إعـــــــــــــلان داخلي

اسم الجهة المعلنة : مديرية التربية بالحسكة

نوع الإعــــــــلان : مناقصة بالظرف المختوم (بالسرعة الكلية)

التــصــــنــــيـــف : تنفيذ أعمال

آخر موعد لاستلام العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء تاريخ 29 / 4 / 2020م

وسيــجري فــض العــروض : يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا” تاريخ 30 / 4 / 2020 م

نص الإعــــــــــلان : تعلن مديرية التربية بالحسكة عن إجراء مناقصة داخلية بالظرف المختوم( بالسرعة الكلية)

تنفيذ أعمال ( غرف مسبق الصنع ) في محافظة الحسكة وفق ما يلي :

اسم المشروع قيمة الكشف التقديري ( ل.س) مدة التنفيذ يوم تنفيذ أعمال (غرف مسبق الصنع) موقع شمال الملعب البلدي 9273000فقط تسعة ملايين ومئتان وثلاثة وسبعون الف ليرة سورية لأغير 20

فعلى من يرغب التقدم بعرضه مرفقاً بالأوراق الثبوتية المطلوبة إلى ديوان المديرية حتى غاية الدوام الرسمي من التاريخ المحدد أعلاه.

التأمينات المؤقتة ( 5 % ) من قيمة الكشف التقديري .

التأمينات النهائية (10 % ) من قيمة الإحالة وذلك بموجب شيك أو كفالة مصرفية مصدقة أصولا” لأمر مديرية التربية بالحسكة

جزاء التأخير (0.001) واحد بالألف عن كل يوم تأخير على أن لاتتجاوز20% من قيمة العقد.

مدة الارتباط : 180يوم ـ يمكن الحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ (5000) ل.س تسدد لدى مالية الحسكة

الخزينة- للإطلاع أكثر مراجعة محاسب الإدارة وشعبة العقود.

مدير التربية بالحسكة

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