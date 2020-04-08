شفاء حالة ثالثة من كورونا.. ومنع تصدير بعض المواد الدوائية

أثمر البروتوكول العلاجي عن شفاء حالة جديدة من الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا في سورية، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى ثلاث، فيما تمّ إيقاف تصدير بعض المواد الدوائية، ومنها “الأيزيترومايسين” و”الكلوروكين” إضافة إلى “السيتامول” و”الباراسيتامول” وخافضات الحرارة المماثلة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لـ “كوفيد 19″، واستمرار توفر هذه المواد في السوق المحلية.

فقد أعلنت وزارة الصحة في بيان: إن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، وأظهرت التحاليل تعافيها، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت من الفيروس إلى ثلاث حالات.

وكانت الوزارة أعلنت في الرابع من الشهر الجاري شفاء حالتين من الحالات المسجلة في البلاد.

وبينت الوزارة أن حصيلة الإصابات المسجّلة في سورية بلغت 19 إصابة، شفي منها 3 إصابات، وتوفيت منها حالتان.

يشار إلى ان الوزارة أعلنت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في سورية، فيما تمّ تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

كما جهزت وزارة الصحة أربعة عشر مركزاً للعزل الطبي لتدبير إصابات فيروس كورونا المستجد في مختلف المحافظات مزوّدة بكل مستلزمات العناية بالمرضى وحماية الكوادر الطبية والفنية، فيما طلب مصرف سورية المركزي من كافة المؤسسات المالية المصرفية الاضطلاع بدورها الاجتماعي وتشميل قروض ذوي الدخل المحدود في تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة.