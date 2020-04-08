نادي الجزيرة يبحث عن إدارة ..والجمهور يترقب !!

الحسكة-عبد العظيم العبد الله

يبدو أن القيادة الرياضية الجديدة في الحسكة لم تضع خارطة عمل لها بعد ليتم ترحيل الكثير من القضايا الهامة خاصة الإدارية منها، ويبدو أن قضية رئيس تنفيذية الحسكة وعدم حسم هويته هي السبب المباشر في بقاء القضايا معلّقة، فالاعتراضات وكثرة القيل والقال حول المرشحين لمنصب رئيس التنفيذية لم ينته ولن ينتهي على مايبدو في القريب، وأهل القرار في العاصمة عليهم حسم الجدل فهم شركاء وجزء من الموضوع، وينتظر منهم رياضيو الحسكة الكثير ومنها حل هذه الإشكالية التي تحولت من موضوع روتيني إلى مشكلة عويصة.

ولأن الانشغال ومنذ أسابيع طويلة في شاغر رئيس التنفيذية، فإن الكثير من الأمور المهمة ظلّت عالقة، منها تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة لنادي الجزيرة عوضا عن الذين تقدموا بالاستقالة منذ فترة طويلة ولم يفكر أحد جدياً بإيجاد البديل، جمهور النادي بدأ يتساءل عن التوقيت الذي ستظهر فيه الإدارة الجديدة لتستغل فترة توقف النشاط الرياضي، ويتم العمل على حل المشاكل الكثيرة التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية، وهم يطالبون ويأملون بأسماء جديرة بقيادة ناد ذاق كل أشكال التشتت والضياع طوال الأشهر الماضية، وما طالب به الجمهور ضرورة اختيار أسماء تهب جلّ وقتها لناديهم، وألا تتكرر الأخطاء السابقة كعدم تجانس الأعضاء وحرد بعضهم بعد ساعات من تعيينهم.