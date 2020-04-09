إعادة تأهيل الكوادر الفنية في نادي الجهاد

القامشلي -عبد العظيم العبد الله

رغم تأهل جميع فئات نادي الجهاد بكرة القدم إلى الأدوار النهائيّة على مستوى القطر بدءاً من فئة الأشبال مروراً بفئتي الناشئين والشباب، واقتراب الرجال من إنجاز المهمة بنجاح كخطوة هي الأصعب نحو الدوري الممتاز، إلا أن رضا إدارة النادي عن العمل في المرحلة الماضية لم يكن كاملاً وتحديداً من الناحية الفنية، وهناك تحفظ على مستوى فرق كافة الفئات التي ذُكرت، وحسب مصادر خاصة “للبعث” فإن مجلس الإدارة يخصص وقتاً كبيراً من اجتماعاته الحالية التي تنجز عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن إعادة تأهيل كوادره الفنية، ولديه جملة من الخيارات أبرزها تعزيز الفئات المذكورة بمدربي خبرة، وإجراء بعض التنقلات من فئة لأخرى حسب مصلحة النادي وبناء على توصيات بعض الخبراء الذي أكدوا بأن المراحل القادمة لمشاركة فئات النادي في التجمعات النهائيّة صعبة وتحتاج لجهد أكبر.

من جهة أخرى ينتظر نادي الجهاد مرحلة شاقة مادياً ومهمة كبيرة للمنافسة في كل فئاتها الكروية، وهي مطالبة من جمهورها بتحقيق إنجاز كروي يدون لناديهم بعد سنوات عجاف فرضتها الظروف، ويأمل جمهور النادي إيجاد طريقة للدعم المادي ليكون النادي لامعاً في الميدان من فئة الصغار حتى الكبار.