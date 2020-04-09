إعلان الشركة العامة للطرق والجسور – فرع دمشق عن مناقصة لتنفيذ شبكة الانارة لزوم أعمال المنطقة السكنية في المدينة الصناعية بعدرا/ تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 63552

تعـلن الشركة العامة للطرق والجسور – فرع دمشق – عن إجراء مناقصة بالظرف المختــوم لتعهيد :
تنفيذ شبكة الانارة لزوم أعمال المنطقة السكنية في المدينة الصناعية بعدرا .
- تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين تاريخ 27/ 4 / 2020 وتفض في اليوم التالي .
- مدة التنفيذ: /90 /تسعون يوماً تقويمياً .
- التأمينات الأولية: / 400000/ أربعمائة ألف ليرة سورية .
- التأمينات النهائية: 10 % من قيمة العقد.
- غرامات التأخير:/ 0.001 / من قيمة العقد عن كل يوم تأخير .
- سعر الإضبارة : / 5000/ ل.س .
تقدم العروض إلـى ديوان فـرع دمشق الكائن مقابل مفرق صحنايا – جانب شركة الكابلات مرفقة بجميع الأوراق الثبوتية وملصق عليها طابع مالـي بمبلغ / 2000 / ل.س ويمكن شراء الاضبارة من دائرة التموين .
مدير فرع دمشق
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