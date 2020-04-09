إعلان الشركة العامة للطرق والجسور – فرع دمشق عن مناقصة لتأمين حديد تسليح كمية /65 طن/  لزوم مشروع تنفيذ أعمال الأبنية البرجية في مدينة الديماس السكنية/ تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 63553

تعـلن الشركة العامة للطرق والجسور – فرع دمشق – عن إجراء مناقصة بالظرف المختــوم لتعهيد :

تأمين حديد تسليح كمية /65 طن/ لزوم مشروع تنفيذ أعمال الأبنية البرجية في مدينة الديماس السكنية .

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين تاريخ 27/ 4 / 2020 وتفض في اليوم التالي .

مدة التنفيذ: /10 /عشرة أيام تقويمية .

التأمينات الأولية: / 1000000/ مليون ليرة سورية .

التأمينات النهائية: 5 % من قيمة العقد.

غرامات التأخير:/ 0.001 / من قيمة العقد عن كل يوم تأخير .

سعر الإضبارة : / 5000/ ل.س .

تقدم العروض إلـى ديوان فـرع دمشق الكائن مقابل مفرق صحنايا – جانب شركة الكابلات مرفقة بجميع الأوراق الثبوتية وملصق عليها طابع مالـي بمبلغ / 2000 / ل.س ويمكن شراء الاضبارة من دائرة التموين .

مدير فرع دمشق

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