إعلان الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي عن مناقصة داخليةلتأمين مستهلكات ولوازم إجراء الخزعة الموجهة عبر جهاز الطبقي المحوري/ تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 63547

 

تعلن الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي عن حاجتها لتأمين مستهلكات ولوازم إجراء الخزعة الموجهة عبر جهاز الطبقي المحوري وذلك وفقاً لدفتري الشروط الفني والحقوقي .

 

– فعلى الراغب التقدم بعرضه وفقا ًلأحكام القانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004 مصحوبا ًبـــ :

  1. التأمينات المؤقتة محددة وفقاً لدفتر الشروط الحقوقي والمالي إضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة .
  2. التأمينات النهائية /10%/ من قيمة الإحالة .
  3. تحدد مدة تنفيذ العقد بسنة ميلادية كاملة تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ المتعهد أمر المباشرة بالتنفيذ .
  4. المناقصة قابلة للتجزئة .
  5. يتم الحصول على دفتر الشروط والكميات من قسم العقود لقاء مبلغ /5,000/ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا

غير يدفع نقداً في صندوق المشفى ويرفض كل عرض لا يحتوي على إيصال الصندوق الذي يشعر بشراء الاضبارة

  1. مدة ارتباط العارض بالعرض /60/ ستون يوم تقويمي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض والمتعهد

المرشح يبقى مرتبطا ًبعرضه لمدة /60/ ستون يوم تقويمي اعتبارا ًمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد

عليه وفق أحكام المادة /25/ من نظام العقود .

  1. تقبل العروض بديوان المشفى حتى الساعة الخامسة عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 28/ 4 /2020 .

دمشق في :    /    /2020

 

المدير العــام لمشفى البيروني الجامعي

63547

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