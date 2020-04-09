إعلان الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي عن مناقصة داخليةلتأمين مستهلكات ولوازم إجراء الخزعة الموجهة عبر جهاز الطبقي المحوري/ تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 63547

تعلن الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي عن حاجتها لتأمين مستهلكات ولوازم إجراء الخزعة الموجهة عبر جهاز الطبقي المحوري وذلك وفقاً لدفتري الشروط الفني والحقوقي .
– فعلى الراغب التقدم بعرضه وفقا ًلأحكام القانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004 مصحوبا ًبـــ :
- التأمينات المؤقتة محددة وفقاً لدفتر الشروط الحقوقي والمالي إضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة .
- التأمينات النهائية /10%/ من قيمة الإحالة .
- تحدد مدة تنفيذ العقد بسنة ميلادية كاملة تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ المتعهد أمر المباشرة بالتنفيذ .
- المناقصة قابلة للتجزئة .
- يتم الحصول على دفتر الشروط والكميات من قسم العقود لقاء مبلغ /5,000/ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا
غير يدفع نقداً في صندوق المشفى ويرفض كل عرض لا يحتوي على إيصال الصندوق الذي يشعر بشراء الاضبارة
- مدة ارتباط العارض بالعرض /60/ ستون يوم تقويمي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض والمتعهد
المرشح يبقى مرتبطا ًبعرضه لمدة /60/ ستون يوم تقويمي اعتبارا ًمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد
عليه وفق أحكام المادة /25/ من نظام العقود .
- تقبل العروض بديوان المشفى حتى الساعة الخامسة عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 28/ 4 /2020 .
دمشق في : / /2020
المدير العــام لمشفى البيروني الجامعي
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