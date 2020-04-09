إعلان مستشفى المواساة الجامعي عن طلب استدراج عروض أسعار للمرة الثانية لتقديم المواد اللازمة لتشغيل جهاز اليمبوس الآلي  Olympus AU /400/ الموجود في المخبر العام في المشفى(بضاعة حاضرة)/ تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 63555

يعلن مستشفى المواساة الجامعي عن حاجته لتقديم المواد اللازمة لتشغيل جهاز اليمبوس الآلي Olympus AU /400/ الموجود في المخبر العام في المشفى /بضاعة حاضرة/.

فعلى من يرغب الاشتراك التقدم بعرضه المختوم إلى ديوان المشفى وفقا لأحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004.

– التأمينات الأولية : /525000/ ل.س خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير .

– التأمينات النهائية /10%/ من قيمة الإحالة.

– تقدم العروض إلى ديوان المشفى حتى الساعة الثانية والنصف من يوم الأحد الواقع في 3/5/2020

– يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة /90 / يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض.

– يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه لمدة /90 / يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإحالة.

– لايمكن تجزئة الإحالة على أكثر من عارض .

– مدة التنفيذ:/حسب دفتر الشروط الفنية/ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعهد أمر المباشرة.

– الأسعار نهائية غير قابلة للكسر.

– يمكن الحصول على دفتر الشروط العامة والخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) من دائرة العقود والمشتريات خلال أوقات الدوام الرسمي.

– سعر النسخة / 2000/ ل.س فقط ألفا ليرة سورية لا غير.

دمشق في:9/4/2020

ح / ر

المدير العام لمستشفى المواساة الجامعـي

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