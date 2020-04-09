إعلان مستشفى المواساة الجامعي عن طلب استدراج عروض أسعار لتقديم دفتر تخطيط قلب 12 4  A 12 قناة بكمية /2000/ دفتر لزوم مستودع الإسهلاكية في المشفى(بضاعة حاضرة)/ تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 63556

– يعلن مستشفى المواساة الجامعي عن حاجته لتقديم دفتر تخطيط قلب 1 2 4 A 12 قناة بكمية /2000/ دفتر لزوم مستودع الإسهلاكية في المشفى /بضاعة حاضرة/.

فعلى من يرغب الاشتراك التقدم بعرضه المختوم إلى ديوان المشفى وفقا لأحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004.

– التأمينات الأولية : /1700000/ فقط مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية لا غير .

– التأمينات النهائية /10%/ من قيمة الإحالة.

– تقدم العروض إلى ديوان المشفى حتى الساعة الثانية و النصف من يوم الأحد الواقع في 3/5/ 2020 – يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة /90 / يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض.

– يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه لمدة / 90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإحالة.

– لا يمكن تجزئة الإحالة على أكثر من عارض .

– مدة التنفيذ:/دفعة واحدة وخلال 30 يوم/ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.

– الأسعار نهائية غير قابلة للكسر.

– يمكن الحصول على دفتر الشروط العامة والخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) من دائرة العقود والمشتريات خلال أوقات الدوام الرسمي.

– سعر النسخة /5000/ ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير.

دمشق في:9/4/2020

م / م

المدير العام لمستشفى المواساة الجامعـي

63556