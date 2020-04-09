إعلان مستشفى المواساة الجامعي عن طلب استدراج عروض أسعار للمرة الثانية لتقديـم أدوات الخياطة ( الستابلر ) دائري قياسات مختلفة لزوم شعبة الجراحة العامة في المشفى(بضاعة حاضرة)/ تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 63554

يعلن مستشفى المواساة الجامعي للمرة الثانية عن حـاجته لتقديـم أدوات الخياطة ( الستابلر ) دائري قياسات مختلفة لزوم شعبة الجراحة العامة في المشفى/بضاعة حاضرة/.

فعلى من يرغب الاشتراك التقدم بعرضه المختوم إلى ديوان المشفى وفقاً لأحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004.

– التأمينات الأولية : /250000/ ل.س فقط مئتان و خمسون ألف ليرة سورية لا غير .

– التأمينات النهائية /10%/ من قيمة الإحالة.

– تقدم العروض إلى ديوان المشفى حتى الساعة الثانية والنصف من يوم الإثنين الواقع في 4/5/2020

– يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة /90/ يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض.

– يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه لمدة /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإحالة.

– لا يمكن تجزئة الإحالة على أكثر من عارض .

– مدة التنفيذ: /حسب دفتر الشروط الفنية / وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بالتنفيذ.

– الأسعار نهائية غير قابلة للكسر.

– يمكن الحصول على دفتر الشروط العامة والخاصة (الفنية والحقوقية والمالية) من دائرة العقود والمشتريات خلال أوقات الدوام الرسمي.

– سعر النسخة / 3000 / ل.س فقط ثلاثة آلاف ليرة سورية لا غير.

دمشق في: 9/4/2020

ر/م

المدير العام لمستشفى المواساة الجامعـي

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