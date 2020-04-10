الاستعداد لإطلاق قناة “روتانا كوميدي”

تستعد شبكة قنوات “روتانا” لإطلاق قناة جديدة تحت اسم “روتانا كوميدي”، تضم المئات من الأعمال الكوميدية لأهم الكوميديين العرب. وتحتوي القناة على أعمال تخص عادل إمام، وسمير غانم، ونجيب الريحاني، وفؤاد المهندس، ومحمد هنيدي، ومحمد سعد، وأحمد حلمي. وتتضمن خريطة عرض القناة الجديدة المقرر بدء بثها الأحد المقبل، مجموعة من أبرز الأفلام العربية الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، بجانب الأفلام الكوميدية القديمة.

وستعرض القناة أيضا، مجموعة من الأعمال المسرحية إلى جانب عدد كبير من المسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة برامج المنوعات. وتهدف شركة روتانا من إطلاق القناة الجديدة، إلى التخفيف عن المشاهدين وحثهم على البقاء في منازلهم في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا المستجد.