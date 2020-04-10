نادي شقا يستعد لانطلاقة جديدة

السويداء – زياد عامر

منذ رحيل رئيسه السابق لاعب الكرة المعروف وسام أبو يحيى قبل نحو سبعة أشهر ، ما زالت الأمور التنظيمية معلقة في نادي شقا في ريف السويداء، و رغم انتخاب مجلس إدارة خلال الفترة الماضية إلا أن الصعوبات مازالت تواجه الكوادر العاملة في مختلف الألعاب.

رئيس النادي كرم أبو حسون أكّد “للبعث” أن هناك مقترحاً منذ ثلاثة أشهر لترميم مجلس الادارة الذي ولد ميتاً حيث اعتذر عن العمل (سلامة أبو حسون ، رعد زهر الدين، شادي نوفل) وبقي موفق أبو حسون والأسماء المقترحة ( فادي أبو شقرا ، عبادة نوفل ، رولا زينو ).

وأضاف أبو حسون: إضافة للواقع الإداري الصعب ، فإن منشأة النادي التي هي عبارة عن مقر للنادي مقفلة وحالتها غير جيدة وهناك دراسة منذ عدة سنوات لبناء صالة خاصة برياضة الكاراتيه كون النادي متفوق في الفئات العمرية لانعرف متى ستنفذ ،وأثناء اللقاء مع رئيس الاتحاد الرياضي العام طلبنا منه إيجاد حلول لملعب كرة القدم المسجل لدى دوائر الدولة مناصفة بين الشبيبة والاتحاد الرياضي والتأكيد على رؤية صالة رياضية لألعاب القوة ، مع العلم أن النادي قد حصل على مبلغ مليون ليرة سورية من الاتحاد الرياضي العام سابقاً وعلى بساط للكاراتيه، والعمل حالياً متركز على تهيئة الظروف لتكون انطلاقة النادي قوية بعد اكتمال الإجراءات التنظيمية.