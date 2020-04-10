“يونيكود” تؤجل إصدار مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية

أعلنت شركة “يونيكود” المطورة للرموز التعبيرية للهواتف الذكية، عن تأجيل إصدار كتالوغ الرموز التعبيرية الجديد لمدة ستة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا. وقالت الشركة إنه تم تأجيل التوسع القادم في كتالوغ الرموز التعبيرية من آذار عام 2021، إلى أيلول من نفس العام. وتعتمد “يونيكود” بشدة على جهود المتطوعين، “الذين لديهم أعباء كثيرة في الوقت الحالي بسبب عواقب تفشي فيروس كورونا”. ويحتاج المطورون تقليديا إلى نحو نصف عام، لتنفيذ رموز جديدة للهواتف الذكية. ولن تكون الرموز الجديدة التي كانت مقررة في آذار 2020، متاحة حتى الخريف. كما أنه تم تأجيل إصدار الرموز المقررة في 2021 ولن تكون متاحة على الأجهزة قبل 2022.