المدفعية التركية تقصف محيط تل رفعت.. وقتلى من المرتزقة جراء التنازع على المسروقات في رأس العين

جددت قوات الاحتلال التركي الاحتلال ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في العديد من المناطق بريف حلب الشمالي، حيث قصفت مساء الجمعة بقذائف المدفعية عدة مناطق في محيط تل رفعت ما أسفر عن وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.

وقد قتل عدد من الإرهابيين وأصيب آخرون حينما تجدد الاقتتال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مرتزقة ما يسمى السلطان مراد ومرتزقة ما يسمى أحرار الشرقية على خلفية التنازع للاستيلاء على منزل أحد المدنيين في قرية الصالحية بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

ولفتت مصادر أهلية إلى أن الاشتباكات بين التنظيمين الإرهابيين أدت إلى مقتل إرهابيين اثنين من “أحرار الشرقية” وإصابة إرهابي من “السلطان مراد”، مشيرة إلى استمرار حالة التوتر في المنطقة حتى اللحظة مع احتمال اندلاع الاقتتال مجدداً.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية رتلا من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين في محاولة لوقف الاقتتال المتواصل بين مرتزقتها.