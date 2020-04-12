إعلان المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور عن مناقصة لزوم الصيانات الطارئة للخطوط الرئيسية والفرعية في المدينة  / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 147164

نظرا ً للسرعة الكلية :

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور عن إجراء مناقصة بطريقة الضم والتنزيل للمرة الأولى لأعمال مشروع :

حفريات وردميات متفرقة لزوم الصيانات الطارئة للخطوط الرئيسية والفرعية في مدينة دير الزور

وذلك وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة

قيمة الكشف التقديري : / 24995000 / ل.س أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف ليرة سورية لاغير .

/ ل.س أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف ليرة سورية لاغير . مدة التنفيذ : / 180 / مائة وثمانون يوما ً تقويميا ً

مدة ارتباط العارض بعرضه : / 90 / تسعون يوما ً تقويميا ً تبدأ اعتبارا ً من اليوم التالي لانتهاء تقديم العروض

غرامة التأخير : / 0.001 / واحد بالألف عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن 20 % من القيمة الإجمالية للتعهد .

التأمينات الأولية : ( 5 % ) خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري

التأمينات النهائية : ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة

يجب على العارض أن يكون تصنيفه متوافقا ً مع عرضه المالي (شبكات المياه والصرف الصحي والسدود + المباني ) من الفئة الرابعة أو الخامسة تحت طائلة رفض العرض .

طريقة تقديم العروض : تقدم العروض ضمن مغلفين , ويوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الاعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها .

المغلف الاول : يحتوي على طلب الاشتراك بالمناقصة والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/من نظام العقود الموحد رقم (51 ) لعام 2004 .

كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة (الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أوالأشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام.

كما يحتوي على كافة الوثائق المبينة في دفتر الشروط الحقوقية والمالية الخاصة بالمشروع

المغلف الثاني : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية وجدول تحويل الأسعار.

تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأثنين الواقع في 20 / 4 / 2020 وتفض العروض في اليوم الذي يليه في الساعة العاشرة صباحا ً بمبنى المؤسسة الكائن في حي الجورة – المحطة الرئيسية .

على من يود الإشتراك في المناقصة مراجعه دائرة العقود في المؤسسة للحصول على دفتر الشروط المطلوب لقاء مبلغ قدره / 20000 / ل.س ويرفض كل عرض غير مرفق بإيصال الصندوق .

المدير العام

رقم الإعلان 147164