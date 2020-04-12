إعلان شركة ألبان حمص عن طلب عروض داخلي برقم ( 394/ ص.ت) لتوريد كمية  /60/ طن ± 25% بوليسترين / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114734

 

–  تعلن شركة ألبان حمص عن رغبتها إجراء طلب عروض داخلي لتوريد كمية  /60/ طن ± 25% بوليسترين وفق دفتر الشروط الخاص:

–   التأمينات الأولية : /7000000/ ل.س فقط سبعة ملايين ليرة سورية .

–   التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد.

–    مدة التوريد : اقصر مدة ممكنة .

–   مدة ارتباط العارض بعرضه : /45/ يوم.

–   مكان الحصول على الاضبارة : مقر الشركة الكائنة في حمص – طريق حماه – المنطقة الصناعية  لقاء /2000/ ل.س وتقديم العروض في الشركة .

–   أخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي  بتاريخ  3 /5/ 2020.

–    يطبق أحكام القانون رقم /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 في كل ما لم يرد ذكره في هذا الإعلان .

 

المدير العام                                                                                                                                                                                        

رقم الإعلان 114734

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

إلغاء الرد

مواضيع متعلقة

© Copyright البعث ميديا