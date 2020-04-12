إعلان شركة ألبان حمص عن طلب عروض داخلي برقم ( 394/ ص.ت) لتوريد كمية  /60/ طن ± 25% بوليسترين / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114734

– تعلن شركة ألبان حمص عن رغبتها إجراء طلب عروض داخلي لتوريد كمية /60/ طن ± 25% بوليسترين وفق دفتر الشروط الخاص:

– التأمينات الأولية : /7000000/ ل.س فقط سبعة ملايين ليرة سورية .

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد.

– مدة التوريد : اقصر مدة ممكنة .

– مدة ارتباط العارض بعرضه : /45/ يوم.

– مكان الحصول على الاضبارة : مقر الشركة الكائنة في حمص – طريق حماه – المنطقة الصناعية لقاء /2000/ ل.س وتقديم العروض في الشركة .

– أخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 3 /5/ 2020.

– يطبق أحكام القانون رقم /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 في كل ما لم يرد ذكره في هذا الإعلان .

المدير العام

رقم الإعلان 114734