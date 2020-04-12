إعلان شركة ألبان حمص عن مناقصة داخلية برقم ( 399/ص.ت) لتوريد كمية /15/ طن +  25%  صودا كوستيك / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114740

 

تعلن شركة ألبان حمص عن رغبتها إجراء مناقصة داخلية لتوريد كمية /15/ طن +  25%  صودا كوستيك وفق دفتر الشروط الخاص:

–   التأمينات الأولية : /500000/ ل.س  فقط خمسمائة ألف ليرة سورية .

–   التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد.

–    مدة التوريد : اقصر مدة ممكنة.

–   مدة ارتباط العارض بعرضه: /45/ يوم .

–   مكان الحصول على الاضبارة: مقر الشركة الكائنة في حمص – طريق حماه –  المنطقة الصناعية  لقاء /2000/ ل.س وتقديم العروض في الشركة .

–   أخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 4/5/2020. وتفض العروض في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي .

–    يطبق أحكام القانون رقم /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 في كل ما لم يرد ذكره في هذا الإعلان .

 

المدير العام                                                                                                                                                                                        

رقم الإعلان 114740

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