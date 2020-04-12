إعلان شركة ألبان حمص عن مناقصة داخلية برقم ( 399/ص.ت) لتوريد كمية /15/ طن +  25%  صودا كوستيك / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114740

تعلن شركة ألبان حمص عن رغبتها إجراء مناقصة داخلية لتوريد كمية /15/ طن + 25% صودا كوستيك وفق دفتر الشروط الخاص:

– التأمينات الأولية : /500000/ ل.س فقط خمسمائة ألف ليرة سورية .

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد.

– مدة التوريد : اقصر مدة ممكنة.

– مدة ارتباط العارض بعرضه: /45/ يوم .

– مكان الحصول على الاضبارة: مقر الشركة الكائنة في حمص – طريق حماه – المنطقة الصناعية لقاء /2000/ ل.س وتقديم العروض في الشركة .

– أخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 4/5/2020. وتفض العروض في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي .

– يطبق أحكام القانون رقم /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 في كل ما لم يرد ذكره في هذا الإعلان .

المدير العام

رقم الإعلان 114740