إعلان شركة ألبان حمص عن مناقصة داخلية برقم (  395/ ص .ت) لتوريد كمية  /50/ طن ± 25% حليب مجفف مسحوب الدسم / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114735

 

– تعلن شركة ألبان حمص عن رغبتها إجراء مناقصة داخلية لتوريد كمية  /50/ طن ± 25% حليب مجفف مسحوب الدسم وفق دفتر الشروط الخاص:

–   التأمينات الأولية : /8000000/ ل.س فقط ثمانية ملايين ليرة سورية.

–   التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد.

–    مدة التوريد : اقصر مدة ممكنة .

–   مدة ارتباط العارض بعرضه : /45/ يوم.

–   مكان الحصول على الاضبارة : مقر الشركة الكائنة في حمص – طريق حماه – المنطقة الصناعية  لقاء /2000/ ل.س وتقدم العروض في الشركة .

–   آخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي  بتاريخ  3 /5/ 2020. وتفض العروض في الساعة العاشرة من صباح يوم الدوام التالي .

–    يطبق أحكام القانون رقم /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 في كل ما لم يرد ذكره في هذا الإعلان .

 

المدير العام                                                                                                                                                                                        

رقم الإعلان 114735

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