إعلان شركة ألبان حمص عن مناقصة داخلية برقم (  395/ ص .ت) لتوريد كمية  /50/ طن ± 25% حليب مجفف مسحوب الدسم / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114735

– تعلن شركة ألبان حمص عن رغبتها إجراء مناقصة داخلية لتوريد كمية /50/ طن ± 25% حليب مجفف مسحوب الدسم وفق دفتر الشروط الخاص:
– التأمينات الأولية : /8000000/ ل.س فقط ثمانية ملايين ليرة سورية.
– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد.
– مدة التوريد : اقصر مدة ممكنة .
– مدة ارتباط العارض بعرضه : /45/ يوم.
– مكان الحصول على الاضبارة : مقر الشركة الكائنة في حمص – طريق حماه – المنطقة الصناعية لقاء /2000/ ل.س وتقدم العروض في الشركة .
– آخر موعد لقبول العروض نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 3 /5/ 2020. وتفض العروض في الساعة العاشرة من صباح يوم الدوام التالي .
– يطبق أحكام القانون رقم /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 في كل ما لم يرد ذكره في هذا الإعلان .
المدير العام
رقم الإعلان 114735
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