إعلان شركة ألبان حمص عن مناقصة داخلية قابلة للتجزئة برقم (/3/ 2020) / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 145331

يعلن فرع محروقات السويداء عن مناقصة داخلية لإستئجار :

آلية سعة /25/ راكب وما فوق عدد /1/ على خط / نجران المزرعة ريمة حازم المجدل كفر اللحف

ريمة الفخور سليم عتيل / مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

آلية عدد /5/ سعة 13 راكب وما فوق كما يلي :

ملح عرمان صلخد الشمالية الكفر السويداء حي الفرسان – مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

امتان عوس صلخد الجنوبية المنيذرة مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

المشقوق عنز الغارية ام الرمان ذيبين رساس مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

سهوة الخضر مياماس حبران الرحى مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

بكا القريا عرى رساس مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

وفق دفاتر الشروط المعدة لهذه الغاية والشروط التالية :

التأمينات المؤقتة / 10000/ ل س

التأمينات النهائية / 10 %/ من قيمة العقد الاجمالي

مدة العقد : سنة قابلة للتجديد

مدة الارتباط بالعرض : /60/ يوم

مدة ارتباط المتعهد بعرضه /90/ يوم

تقبل العروض الجزئية

الحصول على دفتر الشروط : من الديوان في فرع محروقات السسويداء مقابل دفع مبلغ /1000/ ل.س

وتقدم العروض الى الى الديوان العام في الفرع حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020

تفض العروض في اليوم التالي الساعة 11 صباحا

الأسعار النهائية : ولن يقبل عليها أي تغيير وستتخذ بحق العارض المخالف الاجراءات القانونية .

مدير فرع محروقات السويداء

رقم الإعلان 145331