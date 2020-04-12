إعلان شركة ألبان حمص عن مناقصة داخلية قابلة للتجزئة برقم (/3/ 2020) / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 145331

يعلن فرع محروقات السويداء عن مناقصة داخلية لإستئجار :
- آلية سعة /25/ راكب وما فوق عدد /1/ على خط / نجران المزرعة ريمة حازم المجدل كفر اللحف
ريمة الفخور سليم عتيل / مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
- آلية عدد /5/ سعة 13 راكب وما فوق كما يلي :
- ملح عرمان صلخد الشمالية الكفر السويداء حي الفرسان – مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
- امتان عوس صلخد الجنوبية المنيذرة مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
- المشقوق عنز الغارية ام الرمان ذيبين رساس مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
- سهوة الخضر مياماس حبران الرحى مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
- بكا القريا عرى رساس مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
وفق دفاتر الشروط المعدة لهذه الغاية والشروط التالية :
- التأمينات المؤقتة / 10000/ ل س
- التأمينات النهائية / 10 %/ من قيمة العقد الاجمالي
- مدة العقد : سنة قابلة للتجديد
- مدة الارتباط بالعرض : /60/ يوم
- مدة ارتباط المتعهد بعرضه /90/ يوم
- تقبل العروض الجزئية
الحصول على دفتر الشروط : من الديوان في فرع محروقات السسويداء مقابل دفع مبلغ /1000/ ل.س
وتقدم العروض الى الى الديوان العام في الفرع حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020
تفض العروض في اليوم التالي الساعة 11 صباحا
الأسعار النهائية : ولن يقبل عليها أي تغيير وستتخذ بحق العارض المخالف الاجراءات القانونية .
مدير فرع محروقات السويداء
رقم الإعلان 145331
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *