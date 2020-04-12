إعلان شركة ألبان حمص عن مناقصة داخلية قابلة للتجزئة برقم (/3/ 2020) / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 145331

 

يعلن فرع محروقات السويداء عن مناقصة داخلية لإستئجار :

  • آلية سعة /25/ راكب وما فوق عدد /1/ على خط / نجران المزرعة ريمة حازم المجدل كفر اللحف

ريمة الفخور سليم عتيل / مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

  • آلية عدد /5/ سعة 13 راكب وما فوق كما يلي :
  • ملح عرمان صلخد الشمالية الكفر السويداء حي الفرسان – مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
  • امتان عوس صلخد الجنوبية المنيذرة مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
  • المشقوق عنز الغارية ام الرمان ذيبين رساس مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
  • سهوة الخضر مياماس حبران الرحى مقر الفرع بالسويداء وبالعكس
  • بكا القريا عرى رساس مقر الفرع بالسويداء وبالعكس

وفق دفاتر الشروط المعدة لهذه الغاية والشروط التالية :

  • التأمينات المؤقتة / 10000/ ل س
  • التأمينات النهائية / 10 %/ من قيمة العقد الاجمالي
  • مدة العقد : سنة قابلة للتجديد
  • مدة الارتباط بالعرض : /60/ يوم
  • مدة ارتباط المتعهد بعرضه /90/ يوم
  • تقبل العروض الجزئية

الحصول على دفتر الشروط : من الديوان في فرع محروقات السسويداء مقابل دفع مبلغ /1000/ ل.س

وتقدم العروض الى الى الديوان العام في الفرع حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم   الثلاثاء الموافق   28 /   4 /    2020

تفض العروض في اليوم التالي الساعة 11 صباحا

الأسعار النهائية : ولن يقبل عليها أي تغيير وستتخذ بحق العارض المخالف الاجراءات القانونية  .

مدير فرع محروقات السويداء

رقم الإعلان 145331

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

إلغاء الرد

مواضيع متعلقة

© Copyright البعث ميديا