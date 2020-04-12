إعلان شركة الوليد للغزل بحمص عن مناقصة داخلية برقم / 10 / للمرة الثالثة لتوريد /5/ طن أسلاك تربيط البالات ( شريط مزيبق) / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114733

– تعلن شركة الوليد للغزل بحمص للمرة الثالثة عن حاجتها لتوريد /5/ طن أسلاك تربيط البالات (شريط مزيبق ) وفقاً للمواصفات المحددة في دفتر الشروط الفنية الموضوع لهذه الغاية .

– تقدم العروض إلى ديوان شركة الوليد للغزل بحمص – منطقة الصناعة – شارع ابن حوقل – ص . ب / 574 / .

– أخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي بتاريخ : 11 / 5 / 2020م .

– جلسة فض العروض في تمام الساعة العاشرة من يوم 13 / 5 / 2020م في مقر الشركة

– التأمينــات :

مؤقتـــة / 000 175 / ل.س

نهائية / 10% / من قيمة الإحالة .

– مدة التوريد : خمسة عشر يوماً من تاريخ أمر المباشرة .

– مدة ارتباط العارض بعرضه / 90 / تسعون يوماً .

– مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه / 90 / تسعون يوماً .

– يقبل العرض المتضمن شركاء متضامنين متكافلين على أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم .

– يمكن الحصول على دفاتر الشروط لقاء مبلغ / 2000 / ل.س والمزيد من المعلومات من المديرية التجارية في الشركة .

المدير العام

رقم الإعلان 114733