إعلان شركة الوليد للغزل بحمص عن مناقصة داخلية برقم / 10 / للمرة الثالثة لتوريد /5/ طن أسلاك تربيط البالات ( شريط مزيبق) / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114733

 

 

–  تعلن شركة الوليد للغزل بحمص للمرة الثالثة عن حاجتها لتوريد /5/ طن أسلاك تربيط البالات (شريط مزيبق ) وفقاً للمواصفات المحددة في دفتر الشروط الفنية الموضوع لهذه الغاية  .

–   تقدم العروض إلى ديوان شركة الوليد للغزل بحمص –  منطقة الصناعة  –  شارع ابن حوقل –   ص . ب / 574 /  .

–    أخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي بتاريخ : 11 / 5 / 2020م .

–    جلسة فض العروض في تمام الساعة العاشرة من يوم  13 / 5 / 2020م في مقر الشركة

–  التأمينــات   :

  • مؤقتـــة / 000 175 /  ل.س
  • نهائية / 10%  / من قيمة الإحالة .

–  مدة التوريد : خمسة عشر يوماً من تاريخ أمر المباشرة .

–  مدة ارتباط العارض بعرضه / 90 / تسعون يوماً  .

–  مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه / 90 / تسعون يوماً  .

–  يقبل العرض  المتضمن شركاء متضامنين متكافلين على أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم .

–  يمكن الحصول على دفاتر الشروط  لقاء مبلغ / 2000 / ل.س والمزيد من المعلومات من المديرية التجارية في الشركة  .

 

المدير العام                                                                                                                                                                                        

رقم الإعلان 114733

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