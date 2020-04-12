إعلان المؤسسة السورية للحبوب – فرع دير الزور عن مناقصة داخلية لزوم عمليات الحمل و العتالة  / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 145331

نظرا” للسرعة الكلية :
الجهة المعلنة : فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب .
نوع الإعلان : مناقصة داخلية بالظرف المختوم .
التصنيف : تلزيم عمليات الحمل و العتالة لفرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب .
نص الإعلان : يعلن فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب عن مناقصة لتلزيم عمليات الحمل و العتالة لفرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب ( كافة مراكز الفرع و المطحنة ) و ذلك وفق دفتر الشروط الخاصة ( الحقوقية و الفنية و المالية ) .
التأمينات النهائية / 10 % / من قيمة العقد .
التأمينات المؤقتة /3.000.000 / فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية لا غير .
مدة ارتباط العارض بغرضه ( 30 ) يوم من آخر موعد لتقديم العروض .
سعر دفتر الشروط ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية لا غير . تدفع في صندوق فرع دير الزور و يطلب من ديوان الفرع .
تقدم العروض إلى ديوان فرع حبوب دير الزور .
آخر موعد لتقديم العروض : الساعة 14.00 من يوم الاثنين في 27/4/2019
تفض العروض في يوم العمل التالي الساعة / 11 / صباحا” بجلسة يسمح للعارضين بحضورها
دير الزور في 7 / 4 / 2020
مدير فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب
رقم الإعلان 147163
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