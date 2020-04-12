إعلان المؤسسة السورية للحبوب – فرع دير الزور عن مناقصة داخلية لزوم عمليات الحمل و العتالة  / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 145331

نظرا” للسرعة الكلية :

الجهة المعلنة : فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب .

نوع الإعلان : مناقصة داخلية بالظرف المختوم .

التصنيف : تلزيم عمليات الحمل و العتالة لفرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب .

نص الإعلان : يعلن فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب عن مناقصة لتلزيم عمليات الحمل و العتالة لفرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب ( كافة مراكز الفرع و المطحنة ) و ذلك وفق دفتر الشروط الخاصة ( الحقوقية و الفنية و المالية ) .

التأمينات النهائية / 10 % / من قيمة العقد .

التأمينات المؤقتة /3.000.000 / فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية لا غير .

مدة ارتباط العارض بغرضه ( 30 ) يوم من آخر موعد لتقديم العروض .

سعر دفتر الشروط ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية لا غير . تدفع في صندوق فرع دير الزور و يطلب من ديوان الفرع .

تقدم العروض إلى ديوان فرع حبوب دير الزور .

آخر موعد لتقديم العروض : الساعة 14.00 من يوم الاثنين في 27/4/2019

تفض العروض في يوم العمل التالي الساعة / 11 / صباحا” بجلسة يسمح للعارضين بحضورها

دير الزور في 7 / 4 / 2020

مدير فرع دير الزور للمؤسسة السورية للحبوب

رقم الإعلان 147163