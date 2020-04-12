إعلان مديرية حقول المنطقة الوسطى للمرة الثانية عن حاجتها لتوريد 50 طن من مادة كربونات الصوديوم (صودا آش ) / تاريخ النشر 13-4-2020 / رقم الإعلان 114738

استناداً إلى الفصل الثالث من القانون رقم 51 لعام 2004 لنظام العقود

تعلن مديرية حقول المنطقة الوسطى عن حاجتها لتوريد 50 طن من مادة كربونات الصوديوم / صودا آش /

ملف رقم / 5/2020

إعلان للمرة الثانية بالسرعة الكلية

وفقـاً لمـايــلي :

آخر موعد لاستلام العروض : الساعة 15.20 من يوم الاحد الموافق لــــ 26 / 4 /2020

موعد فض العروض : الساعة 00 من يوم الالثنين الموافق لــــ 27 / 4 /2020

التأمينات الأولية / 1200000 / ل.س فقط مليون و مئتا ألف ليرة سورية لا غير .

التأمينات النهائية : بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للإحالة .

مكان التسليم : مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس

مدة التنفيذ: /خمسة عشر يوماً من تاريخ أمر المباشرة .

مدة الارتباط بالعرض : تسعون يوماً بعد موعد الإغلاق .

قابلية التجزئة : الطلبية غير قابلة للتجزئة .

مدة الضمان : ستة أشهر من تاريخ الاستلام الأولي أو استهلاك كامل الكمية أيهما أقرب

مكان تقديم العروض : ديوان مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس باليد أو بالبريد المسجل قبل نهاية الدوام الرسمي لموعد الإغلاق ضمن مغلفين مغلقين ويوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم مديرية حقول المنطقة الوسطى يكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد للإغلاق .

على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة الشركة السورية للنفط – مديرية حقول المنطقة الوسطى( شعبة العقود) بحمص / حي الزهراء – شارع اسكندرون / للحصول على اضبارة دفاتر الشروط الخاصة والفنية بعد تسديد قيمتها والبالغة /5000/ ل س في صندوق المديرية بحمص .

كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان يطبق أحكام القانون رقم 51 لعام2004 والمرسوم 450 لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالطلبية .

مدير حقول المنطقة الوسطى

رقم الإعلان 114738