إقبال كبير على البطولة العربية الأولى لقتال الظل

في خطوة لكسر الجمود الرياضي يقيم الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ البطولة المفتوحة الأولى للشدو كيك بوكسينغ (قتال الظل) لفئتي الرجال والسيدات (18-40 عاماً) على أن تقام بطولة أخرى لباقي الفئات العمرية إذا نجحت هذه التجربة وسيحدد موعدها بعد الانتهاء من استقبال الطلبات، وتعدّ هذه البطولة فكرة جديدة في منطقتنا العربية اعتمدها الاتحاد العربي على خلفية نجاح الاتحاد الفلسطيني للعبة في تنظيم بطولة مشابهة على مستوى محلي مع اختلاف بسيط في السماح لأي لاعب من البلدان العربية وفي أي رياضه قتالية أخرى بالمشاركة ضمن تعليمات معينة.

والهدف من إقامة هكذا بطولات تشجيع ممارسة الرياضة من داخل البيت في ظرف استثنائي وخاصةً بأن هذا النوع من المسابقات لا يحتاج الى معدات رياضية كما هو الحال في المنافسات الحقيقية، إضافة إلى أهمية قتال الظل مع خصم افتراضي كجزء مهم من تدريبات الكيك بوكسينغ لتطوير المهارات القتالية والسرعة والتوافق وكذلك تطوير القدرات الذهنية.

وسيخوض المشاركون المنافسات في ثلاثة اختصاصات قتالية وهي الفول كونتكات واللوكيك والكي ون، من خلال إرسال فيديو من محل إقامة اللاعب ولا يتجاوز مدته دقيقة واحدة بدون تركيب أو مؤثرات صوتية، ويشترط في مستهل الفيديو تعريف الرياضي بنفسه، كما تمنع الحركات الاستعراضية مع ضرورة التقيد بالتقنيات المسموح بها قانونياً كما يتوجب التزام الرياضي باللباس الرياضي الخاص بالكيك بوكسينغ حسب الأسلوب الذي يرغب في تقديمه.

وسيتم تقييم أداء اللاعبين من خلال لجنة حكام معتمدة وفقاً للمعايير التالية: تطبيق التقنيات بشكل صحيح والسرعة والتوازن والتوافق والإيقاع الحركي وجمالية الأداء بصفة عامة، وسيصار إلى اختيار أفضل 10 متسابقين حسب الترتيب، ويعلن عن النتائج من خلال فيديو خاص على موقع الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ، وطبعاً هناك جوائز مالية للفائزين.

سامر الخيّر