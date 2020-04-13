تطبيق لتعليم لغة الإشارة الأمريكية

وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يوجد أكثر من 450 مليون شخص يعانون نوعا ما من الإعاقة السمعية. وقد أضافت شركة دروبس لتطبيقات تعليم اللغات تطبيقا فرعيا لتعلم لغة الإشارة الأمريكية في 5 دقائق يوميا باسم سكريبتس. ويقول دانيال فاركاس الرئيس التنفيذي لشركة دروبس: نعتقد أنه من المهم نشر أبجديات لغة الإشارة ضمن أبجديات اللغات السائدة الأخرى ولذلك قررنا إضافة لغة الإشارة الأمريكية” إلى حزمة تطبيقات تعليم اللغات التي تطورها الشركة.

يذكر أن حزمة تطبيقات دروبس هي الوحيدة حتى الآن بين تطبيقات تعليم اللغات التي تتضمن تطبيقا فرعيا لتعليم لغة الإشارة الأمريكية إلى جانب اللغات المنطوقة والمكتوبة. وهذه الحزمة متاحة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو بنظام التشغيل آي. أو. إس.

وتحتوي تطبيقات دروبس على تصميمات ممتعة وملونة ومناسبة للمستخدم بحيث تجعل تجربة تعلم لغة جديدة عبر الأجهزة الذكية أقل إثارة للرهبة. وقبل إضافة لغة الإشارة الأمريكية إلى مجموعة اللغات التي يتم تعلمها من خلال عائلة تطبيقات دروبس كانت التطبيقات تضم لغات أقل انتشارا مثل لغة “أينو”، وهي لغة يابانية قديمة. يقول فاركاس: نرى في كثير من الأحيان أن اللغات النادرة وغير التقليدية، معزولة في نظم تعليم منفصلة وبالتالي تصبح عرضة للانقراض.. من المهم بالنسبة لشركة دروبس ليس فقط تقديم هذه اللغات وإنما أيضا جعلها متاحة إلى جانب أكثر اللغات انتشارا والتي يتم التحدث بها على نطاق واسع في العالم والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.