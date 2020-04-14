إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145333

إعـلان طلـب استدراج عروض أسعـار للمرة الأولى

تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم لتوريد:

الرقم اسم المادة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ/ يوم 1 مستلزمات الجراحة العظمية والعصبية 800000 ل.س 60

حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.

فعلى من يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:

– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.

– المغلف الثاني: يحتوي العرض الفني والنماذج مع وثيقة تسجيل المنتج والشركة في وزارة الصحة.

-المغلف الثالث: يحتوي العرض المالي.

تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء في /12/5/2020

تفضالعروض في اليوم التالي.

التأميناتالنهائية 10% من قيمة الإحالة.

غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.

ثمن الإضبارة ألفا ليرة.

تقبل العروض الجزئية.

مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق, يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.

مدة الضمان سنة أو انتهاء الكمية أيهما أقرب .

لمزيد من المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .

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مدير صحة السويداء