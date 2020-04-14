إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145333
إعـلان طلـب استدراج عروض أسعـار للمرة الأولى
تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم لتوريد:
|الرقم
|اسم المادة
|التأمينات المؤقتة
|مدة التنفيذ/ يوم
|1
|مستلزمات الجراحة العظمية والعصبية
|800000 ل.س
|60
حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.
فعلى من يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:
– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.
– المغلف الثاني: يحتوي العرض الفني والنماذج مع وثيقة تسجيل المنتج والشركة في وزارة الصحة.
-المغلف الثالث: يحتوي العرض المالي.
- تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء في /12/5/2020
- تفضالعروض في اليوم التالي.
- التأميناتالنهائية 10% من قيمة الإحالة.
- غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.
- ثمن الإضبارة ألفا ليرة.
- تقبل العروض الجزئية.
- مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق, يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.
- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.
- مدة الضمان سنة أو انتهاء الكمية أيهما أقرب .
لمزيد من المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .
145333
مدير صحة السويداء