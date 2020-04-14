إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية بطريقة الظرف المختوم لصيانة وإصلاح وإعادة تأهيل/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145334

إعـلان طلـب استدراج عروض أسعـار للمرة الثانيةبالسرعة الكلية

تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية بطريقة الظرف المختوم

لصيانة وإصلاح وإعادة تأهيل:

الرقم اسم المادة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ/ يوم 1 المصاعد الخاصة بمبنى الإسكان عدد /1/ 1220000 ل.س 30

حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.

فعلى من يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:

– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.

– المغلف الثاني:يحتوي العرض الفني.

-المغلف الثالث:يحتوي العرض المالي.

تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين في /4/5/2020

تفضالعروض في اليوم التالي.

التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة.

غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.

ثمن الإضبارة ألفا ليرة.

يجب أن يكون العارض مصنفاً وفق نظام التصنيف النافذ, مع ضرورة ذكر فئة المقاول المقدم للإعلان واختصاصه بما يتلاءم والمشروع المطلوب تنفيذه.

مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق, يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.

مدة الضمان عام ميلادي من تاريخ الاستلام الأولي.

لمزيدمن المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .

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مدير صحة السويداء