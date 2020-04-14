إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145335

إعـلان طلـب عروض أسعـار للمـرة الأولى

تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم لتوريد:

الرقم اسم المادة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ/ يوم 1 أفلام الأشعة 1) أفلام أشعة ماموغراف 18*24 بريمكس ألماني(الكمية70 علبة) 2) أفلام أشعة ماموغراف 24*30 بريمكس ألماني(الكمية50 علبة) 500000 60

على حساب المتعهد (إياد علي عمار) مركز عادل للتجهيزات الطبية لصالح مديرية صحة السويداء حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.

فعلىمن يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:

– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.

– المغلف الثاني:يحتوي العرض الفني والنماذج مع وثيقة تسجيل المنتج والشركة في وزارة الصحة.

-المغلف الثالث:يحتوي العرض المالي.

تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين في/11/5 /2020

تفضالعروض في اليوم التالي.

التأميناتالنهائية 10% من قيمة الإحالة.

غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.

ثمن الإضبارة ألفا ليرة.

مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التاليلتاريخ الإغلاق, يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.

مدة الضمان عام ميلادي من تاريخ الاستلام الأولي.

لمزيدمن المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .

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مدير صحة السويداء