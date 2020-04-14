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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145335

إعلانات    57

إعـلان طلـب عروض أسعـار للمـرة الأولى

تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم لتوريد:

الرقم اسم المادة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ/ يوم
1 أفلام الأشعة

1)      أفلام أشعة ماموغراف 18*24 بريمكس ألماني(الكمية70 علبة)

2)      أفلام أشعة ماموغراف 24*30 بريمكس ألماني(الكمية50 علبة)

 500000 60

على حساب المتعهد (إياد علي عمار) مركز عادل للتجهيزات الطبية لصالح مديرية صحة السويداء حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.

فعلىمن يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:

– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.

– المغلف الثاني:يحتوي العرض الفني والنماذج مع وثيقة تسجيل المنتج والشركة في وزارة الصحة.

-المغلف الثالث:يحتوي العرض المالي.

  • تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين في/11/5 /2020
  • تفضالعروض في اليوم التالي.
  • التأميناتالنهائية 10% من قيمة الإحالة.
  • غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.
  • ثمن الإضبارة ألفا ليرة.
  • مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التاليلتاريخ الإغلاق, يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.
  • مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.
  • مدة الضمان عام ميلادي من تاريخ الاستلام الأولي.

لمزيدمن المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .

145335


 مدير صحة السويداء 

 

 

 

 

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