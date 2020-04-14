إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145332

إعـلان طلـب استدراج عروض أسعـار للمرة الأولى

تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم لتوريد:

الرقم اسم المادة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ/ يوم 1 توريد عدد وأدوات جراحية 500000 ل.س 60 2 توريد عدد وأدوات ومواد العينية 500000ل.س 45 3 توريد أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها 500000ل.س 30 4 توريد الأثاث 800000ل.س 60 5 توريد آلة تصوير 500000ل.س 30

حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/ لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.

فعلى من يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:

– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.

– المغلف الثاني:يحتوي العرض الفني والنماذج مع وثيقة تسجيل المنتج والشركة في وزارة الصحة.

-المغلف الثالث:يحتوي العرض المالي.

تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين في/ 11 / 5 /2020

تفض العروض في اليوم التالي.

التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة.

غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.

ثمن الإضبارة ألفا ليرة لكل بند .

تقبل العروض الجزئية.

مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق , يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.

مدة الضمان سنة أو انتهاء الكمية أيهما أقرب .

لمزيد من المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .

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مدير صحة السويداء