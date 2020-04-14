إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145332
إعـلان طلـب استدراج عروض أسعـار للمرة الأولى
تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم لتوريد:
|الرقم
|اسم المادة
|التأمينات المؤقتة
|مدة التنفيذ/ يوم
|1
|توريد عدد وأدوات جراحية
|500000 ل.س
|60
|2
|توريد عدد وأدوات ومواد العينية
|500000ل.س
|45
|3
|توريد أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
|500000ل.س
|30
|4
|توريد الأثاث
|800000ل.س
|60
|5
|توريد آلة تصوير
|500000ل.س
|30
حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/ لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.
فعلى من يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:
– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.
– المغلف الثاني:يحتوي العرض الفني والنماذج مع وثيقة تسجيل المنتج والشركة في وزارة الصحة.
-المغلف الثالث:يحتوي العرض المالي.
- تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين في/ 11 / 5 /2020
- تفض العروض في اليوم التالي.
- التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة.
- غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.
- ثمن الإضبارة ألفا ليرة لكل بند .
- تقبل العروض الجزئية.
- مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق , يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.
- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.
- مدة الضمان سنة أو انتهاء الكمية أيهما أقرب .
لمزيد من المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .
145332
مدير صحة السويداء