14, نيسان, 2020 - 10:41 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعـلان تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145332

إعلانات    51

إعـلان طلـب استدراج عروض أسعـار للمرة الأولى

تعلن مديريـة صحـة السويـداء عن إجراء طلب استدراج عروض أسعار للمرة الأولى بطريقة الظرف المختوم لتوريد:

الرقم اسم المادة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ/ يوم
1 توريد عدد وأدوات جراحية 500000 ل.س 60
2 توريد عدد وأدوات ومواد العينية 500000ل.س 45
3 توريد أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها 500000ل.س 30
4 توريد الأثاث 800000ل.س 60
5 توريد آلة تصوير 500000ل.س 30

 

حسب دفتر الشروط الموجود في المديرية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقـم/51/ لعام2004المتضمن نظام العقود الموحد.

فعلى من يرغب بالاشتراك تقديم عرضه إلى ديـوان المديريـة ضمن مغلف رئيسي يحتوي على ثلاثة مغلفات:

– المغلف الأول: يحتوي الأوراق الثبوتية كاملة مع وثيقة اشتراك بالإعلان الرسمي والتأمينات الأولية وطلب اشتراك وإيصال مالي بقيمة رسم طلب الاشتراك.

– المغلف الثاني:يحتوي العرض الفني والنماذج مع وثيقة تسجيل المنتج والشركة في وزارة الصحة.

-المغلف الثالث:يحتوي العرض المالي.

  • تقبل العروض حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم  الاثنين   في/  11  /  5  /2020
  • تفض العروض في اليوم التالي.
  • التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة.
  • غرامات التأخير واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.
  • ثمن الإضبارة ألفا ليرة لكل بند .
  • تقبل العروض الجزئية.
  • مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق , يمدد وفقاً للأحكام الناظمة لقانون العقود.
  • مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /90/يوماً من تاريخ الإحالة عليه.
  • مدة الضمان سنة أو انتهاء الكمية أيهما أقرب .

لمزيد من المعلومات مراجعة شعبة العقود بالمديرية أثناء الدوام الرسمي .

145332

                        مدير صحة السويداء

 

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