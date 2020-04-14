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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية (للمرة الثانية) لتأمين ضواغط ومتممات لأجهزة التكييف وأعمال الصيانة في المعمل والمحطات التابعة له ومركز التدريب  /تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان114748

إعلانات    51

إعلان مناقصة داخلية (للمرة الثانية)

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية (للمرة الثانية) لتأمين ضواغط ومتممات لأجهزة التكييف وأعمال الصيانة في المعمل والمحطات التابعة له ومركز التدريب  

الملف رقم 13/2020/د/أ

 

– التأمينات المؤقتة : / 3586025/ ل.س فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألف وخمسة وعشرون ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية : بنسبة ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من تاريخ  17/5/2020.

– موعد جلسة فض العروض : الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 18/5/2020.

– مدة وبدء التنفيذ : / ثمانية أشهر تقويمية/ تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما ابعد.

– مكان التنفيذ : مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى والمحطات التابعة لها ومركز التدريب.

– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض .

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز /حمص – أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة  للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ  /15000/ ل.س فقط خمسة عشر ألف ليرة سورية لا غير .

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/  لعام 2004.

– لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy.

114748

                                                                                                                     المديرالعـام

 

 

 

 

 

 

 

 

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