إعلان تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية (للمرة الثانية) لتأمين ضواغط ومتممات لأجهزة التكييف وأعمال الصيانة في المعمل والمحطات التابعة له ومركز التدريب  /تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان114748

إعلان مناقصة داخلية (للمرة الثانية)

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية (للمرة الثانية) لتأمين ضواغط ومتممات لأجهزة التكييف وأعمال الصيانة في المعمل والمحطات التابعة له ومركز التدريب

الملف رقم 13/2020/د/أ

– التأمينات المؤقتة : / 3586025/ ل.س فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألف وخمسة وعشرون ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية : بنسبة ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 17/5/2020.

– موعد جلسة فض العروض : الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 18/5/2020.

– مدة وبدء التنفيذ : / ثمانية أشهر تقويمية/ تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما ابعد.

– مكان التنفيذ : مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى والمحطات التابعة لها ومركز التدريب.

– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض .

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز /حمص – أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /15000/ ل.س فقط خمسة عشر ألف ليرة سورية لا غير .

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/ لعام 2004.

– لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy.

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المديرالعـام