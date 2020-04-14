  إعلان تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية لتأمين كمية /250/ طن من مادة الميتانول/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان114753

إعلان مناقصة داخلية

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية لتأمين كمية /250/ طن من مادة الميتانول

الملف رقم 25/2020/د

– التأمينات المؤقتة : مبلغ قدره /7085000/ ل س فقط سبعة ملايين وخمسة وثمانون ألف ليرة سورية لا غير .

– التأمينات النهائية : بنسبة (10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة .

– آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 11 / 5 /2020

– موعد جلسة فض العروض: الساعة الحادية عشرة صباحاً من تاريخ 12/ 5 /2020

– مدة التوريد : / تسعون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

– مكان التسليم : واصل أرض مستودعات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.

– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض.

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز / حمص – أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /25000/ ل س فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير .

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 والمرسوم رقم /450/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف .

مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنيت www.sgc.gov.sy

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المديـر العـام