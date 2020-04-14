إعلان تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء عن رغبتها بطلب عروض داخلي بالظرف المختوم لإستئجار رافعة تلسكوبية أو أكثر ذات حمولات لسحب وإعادة تنزيل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية  لزوم الآبار و نقل المواد المستودعية في المؤسسة/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان145336

إعلان طلب عروض داخلي بالسرعة الكلية

نظرا” للسرعة الكلية تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء عن رغبتها بطلب عروض داخلي بالظرف المختوم لإستئجار رافعة تلسكوبية أو أكثر ذات حمولات لسحب وإعادة تنزيل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية لزوم الآبار و نقل المواد المستودعية في المؤسسة خلال عام 2020 وفق الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية :

تقبل العروض لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم / الثلاثاء /تاريخ 5/ 5 / 2020 وفق الشروط التالية:

– التأمينات الأولية /1000000/ ل.س فقط واحد مليون ليرة سورية لاغير .

-التأمينات النهائية تحدد بمبلغ مقطوع قدره /5000000/ ل.س فقط خمسة ملايين ليرة سورية لاغير.

– مدة العقد : سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ تصديق العقد .

– تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة مرفقة بكافة الأوراق الثبوتية اللازمة وفق أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004

– على الراغبين بالإشتراك مراجعة دائرة العقود للحصول على دفاتر الشروط الخاصة مقابل مبلغ قدره /3000/ ل.س.

– مدة الإرتباط بالعرض خمسون يوما” من تاريخ تقديم العرض إلى ديوان المؤسسة .

– مدة إرتباط العارض المرشح بعرضه مائة وعشرون يوما” من اليوم التالي لتبليغه خطيا” إحالة العرض عليه .

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المديرالعام