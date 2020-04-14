إعلان تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة (للمرة الاولى) استناداً لأحكام المادة /6/ من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 بطريقة الضم والتنزيل/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان114744
إعلان مناقصة (للمرة الاولى)
نص الإعلان : تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة (للمرة الاولى) استناداً لأحكام المادة /6/ من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 بطريقة الضم والتنزيل للمشاريع التالية ويجوز التجزئة بين البنود :
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البند
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اسم المشروع
|قيمة الكشف التقديري
ل.س
|مدة العمل باليوم
|ثمن الاضبارة ل0س
|التأمينات الأولية ل0س
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1-
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تعبيد وتزفيت طرق لذوي الشهداء والجرحى في قرية معربو
|38000000
|140
|10000
|1900000
– آخر موعد لاستلام العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد تاريخ 17 / 5 /2020
– تاريخ فض العــــروض: الساعة: العاشرة صباحاً من يوم الاثنين في 18/ 5 /2020
– تقدم العروض الى ديوان مديرية الخدمات الفنية بحمص مرفقة بالوثائق اللازمة وفق الاشتراطات التالية :
– التأمينات النهائية : 10% من قيمة الإحالة , وإذا كان العارضون شركاء فإن التأمينات الأولية والنهائية يجب أن تقدم من جميع الشركاء ويقدم عقد شراكة مصدق اصولا ولايجوز أداها نقدا.
– مدة ارتباط العارض بعرضه : /90 / يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
– مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه : /180/ يوماً تبدأ من اليوم التالي تبليغه إحالة التعهد عليه .
– غرامات التأخير : 0.001 واحد بالألف من القيمة الاجمالية للتعهد .
-التصنيف : ان يكون العارض مصنفا” وفق نظام التصنيف النافذ مع ضرورة ذكر فئة المقاول المتقدم للمناقصة واختصاصه بما يتلائم مع تنفيذ هذا المشروع
– تقدم العروض إلى ديوان المديرية ضمن مغلفين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة بالإعلان وموضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها :
المغلف الأول: يحتوي على التأمينات الأولية والأوراق الثبوتيةالمطلوبة بحسب دفتر الشروط الحقوقية والمالية الخاصة
– وتقديم وثيقة تثبت بأنه قام بأعمال مشابهة مصدقة من الجهة العامة التي نفذ لصالحها هذه الأعمال وبأن أعماله
مقبولة فنياً وضمن المدة المحددة
المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الاسعار الافرادية والاجمالية رقما وكتابة بشكل واضح وبدون أي حك أو شطب .
– وفي حال تقدم أكثر من عارض لنفس العرض فيجب تقديم عقد شراكة مصدق أصولاً وأن يذكر في طلب الاشتراك عبارة بالتكافل والتضامن .
– وعلى المتعهد تقديم مهندس مقيم من قبل نقابة المهندسين .
– يمكن شراء الاضبارة من شعبة العقود .
– ويمكن للمهتمين الاطلاع على الإعلان من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت /WWW.tsd.org.sy.
114744
مدير الخدمات الفنية بحمص