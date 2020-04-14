إعلان تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة (للمرة الاولى) استناداً لأحكام المادة /6/ من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 بطريقة الضم والتنزيل/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان114744

إعلان مناقصة (للمرة الاولى)

نص الإعلان : تعلن مديرية الخدمات الفنية بحمص عن إجراء مناقصة (للمرة الاولى) استناداً لأحكام المادة /6/ من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 بطريقة الضم والتنزيل للمشاريع التالية ويجوز التجزئة بين البنود :

البند اسم المشروع قيمة الكشف التقديري ل.س مدة العمل باليوم ثمن الاضبارة ل0س التأمينات الأولية ل0س 1- تعبيد وتزفيت طرق لذوي الشهداء والجرحى في قرية معربو 38000000 140 10000 1900000

– آخر موعد لاستلام العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد تاريخ 17 / 5 /2020

– تاريخ فض العــــروض: الساعة: العاشرة صباحاً من يوم الاثنين في 18/ 5 /2020

– تقدم العروض الى ديوان مديرية الخدمات الفنية بحمص مرفقة بالوثائق اللازمة وفق الاشتراطات التالية :

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة الإحالة , وإذا كان العارضون شركاء فإن التأمينات الأولية والنهائية يجب أن تقدم من جميع الشركاء ويقدم عقد شراكة مصدق اصولا ولايجوز أداها نقدا.

– مدة ارتباط العارض بعرضه : /90 / يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .

– مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه : /180/ يوماً تبدأ من اليوم التالي تبليغه إحالة التعهد عليه .

– غرامات التأخير : 0.001 واحد بالألف من القيمة الاجمالية للتعهد .

-التصنيف : ان يكون العارض مصنفا” وفق نظام التصنيف النافذ مع ضرورة ذكر فئة المقاول المتقدم للمناقصة واختصاصه بما يتلائم مع تنفيذ هذا المشروع

– تقدم العروض إلى ديوان المديرية ضمن مغلفين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة بالإعلان وموضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها :

المغلف الأول : يحتوي على التأمينات الأولية والأوراق الثبوتيةالمطلوبة بحسب دفتر الشروط الحقوقية والمالية الخاصة

– وتقديم وثيقة تثبت بأنه قام بأعمال مشابهة مصدقة من الجهة العامة التي نفذ لصالحها هذه الأعمال وبأن أعماله

مقبولة فنياً وضمن المدة المحددة

المغلف الثاني : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الاسعار الافرادية والاجمالية رقما وكتابة بشكل واضح وبدون أي حك أو شطب .

– وفي حال تقدم أكثر من عارض لنفس العرض فيجب تقديم عقد شراكة مصدق أصولاً وأن يذكر في طلب الاشتراك عبارة بالتكافل والتضامن .

– وعلى المتعهد تقديم مهندس مقيم من قبل نقابة المهندسين .

– يمكن شراء الاضبارة من شعبة العقود .

– ويمكن للمهتمين الاطلاع على الإعلان من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت /WWW.tsd.org.sy.

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مدير الخدمات الفنية بحمص