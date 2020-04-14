  اعلان يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان135908

اعلان مناقصة بالسرعة الكلية

الجهة المعلنة: فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب

نوع الإعلان: مناقصة

التصنيف: تلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020

آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 28 / 4 /2020

موعد فض العروض: الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 29 / 4 /2020

نص الإعلان: يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020وفق دفتر الشروط الحقوقي والمالي المعمم برقم 342/15 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2019 ودفتر الشروط الفني رقم 14/ص تاريخ 25/3/2020

التأمينات الأولية :/ 6500000/ل.س

التأمينات النهائية:10% من قيمة العقد

مدة التنفيذ: تبدأ من اليوم التالي لتبليغ امر المباشرة 31/12/2020

مدة ارتباط العارض بعرضه:/30/يوما” من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض

مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : /30/ يوم من تاريخ تبليغه احالة التعهد عليه

سعر الاضبارة:/3000/ل .س

تقديم العروض: الى ديوان فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب -شارع المينا-شرق الجمارك

135908

مدير فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب

