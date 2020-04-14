14, نيسان, 2020 - 10:42 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

  اعلان يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان135908

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                             اعلان مناقصة بالسرعة الكلية

 

الجهة المعلنة: فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب

نوع الإعلان: مناقصة

التصنيف: تلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020

آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 28 /  4   /2020

موعد فض العروض: الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في  29 / 4 /2020

نص الإعلان: يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020وفق دفتر الشروط الحقوقي والمالي المعمم برقم 342/15 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  27/5/2019 ودفتر الشروط الفني رقم 14/ص تاريخ 25/3/2020

التأمينات الأولية :/ 6500000/ل.س

التأمينات النهائية:10% من قيمة العقد

مدة التنفيذ: تبدأ من اليوم التالي لتبليغ امر المباشرة 31/12/2020

مدة ارتباط العارض بعرضه:/30/يوما” من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض

مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : /30/ يوم من تاريخ تبليغه احالة التعهد عليه

سعر الاضبارة:/3000/ل .س

تقديم العروض: الى ديوان فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب -شارع المينا-شرق الجمارك

135908

                                                                                          مدير فرع طرطوس   للمؤسسة السورية للحبوب

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