اعلان يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان135908
اعلان مناقصة بالسرعة الكلية
الجهة المعلنة: فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب
نوع الإعلان: مناقصة
التصنيف: تلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020
آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 28 / 4 /2020
موعد فض العروض: الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 29 / 4 /2020
نص الإعلان: يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتلزيم عمليات الحمل والعتالة والصيانة لعام 2020وفق دفتر الشروط الحقوقي والمالي المعمم برقم 342/15 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2019 ودفتر الشروط الفني رقم 14/ص تاريخ 25/3/2020
التأمينات الأولية :/ 6500000/ل.س
التأمينات النهائية:10% من قيمة العقد
مدة التنفيذ: تبدأ من اليوم التالي لتبليغ امر المباشرة 31/12/2020
مدة ارتباط العارض بعرضه:/30/يوما” من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض
مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : /30/ يوم من تاريخ تبليغه احالة التعهد عليه
سعر الاضبارة:/3000/ل .س
تقديم العروض: الى ديوان فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب -شارع المينا-شرق الجمارك
135908
مدير فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب