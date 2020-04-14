تدريبات عن بُعد لكرة الجهاد حفاظا على الجاهزية

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

يبدو أن تفكير مجلس إدارة نادي الجهاد وكادر فريقه الكروي ينصب حول المباراة المصيرية المتبقية في مشوار دور المجموعات لدوري الدرجة الأولى والتي ستكون ضد عمال حماة على ملعبه، فنقاطها تعني قطع تذكرة العبور نحو التجمع النهائي المؤهل للدوري الممتاز، لذلك كانت توجيهات الجهازين الفني والإداري للاعبين بضرورة الحفاظ على مخزونهم البدني وصحتهم الرياضية في منازلهم بعيداً عن التجمعات والتمارين الجماعيّة ريثما تنتهي الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

من جهته مدرب حراس الفريق عماد عيسى وفي حديث “للبعث” أكّد أن التمارين اليومية للاعبين تجري في منازلهم تحت إشراف الجهاز الفني مضيفاً: بدوري أوجه الحراس لتنفيذ المطلوب وبشكل متواصل لأنه لا يمكن للاعب أن يبقى لأيام دون تمارين وحركة حيث ستكون النتائج سلبية جداً مع عودة النشاط الرياضي، وهناك التزام من قبل اللاعبين ومن قبل الحراس وكلّ من موقعه الذي يقيم فيه بتنفيذ ما يتم الطلب منهم وضمن برنامج خاص للفترة الحالية، متحدين الظروف الجوية الصعبة والأمطار، كل ذلك حتى يبقى حراس فريقنا الأول بجاهزية تامة وحيوية ونشاط لإكمال ما تبقى من مباريات الدوري، فهناك جمهور كبير متعطش لعودة نادينا إلى ميادين الكبار من جديد وكل اللاعبين والقائمين على النادي مصرون على تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز.