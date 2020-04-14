شرطة بنما تغني للمواطنين في الحجر

أدى رجال شرطة بزيهم الرسمي وهم يرتدون أقنعة وقفازات، أغنيات عدة في حي بعاصمة بنما لتسلية السكان المحتجزين في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وتحت أعين السكان المبتهجين الذين خرجوا إلى شرفات مبان في حي سان فرانسيسكو، أدت الشرطة لمدة عشرين دقيقة العديد من الأغاني بما فيها “أمور إي كونترول” و”باتريا ” للفنان البنمي روبين بلاديس، إضافة إلى “كولور إسبيرانزا” للأرجنتيني دييغو توريس و”وي آر ذي تشامبينز” لفرقة الروك البريطانية “كوين”. ورقص المشاهدون الذين حمل بعضهم أعلام بنما على شرفاتهم على أنغام أغاني الشرطة. وقال مفوض الشرطة فيليبي كروز: “هناك معايير يتعين علينا جميعا مراعاتها، السكان في شققهم في مساحة ضيقة ونحن نحاول أن نجلب لهم القليل من السعادة والفرح والأمل والإيمان، وسنواصل القيام بذلك في نهاية كل أسبوع حتى نقضي على فيروس كورونا بدلا من أن يقضي علينا”.