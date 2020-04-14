عامل نظافة يغني لإسعاد مسنة

بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لم يعد بإمكان سارة ديتمارز كاهيل احتضان والدتها المسنة، وبسبب حب والدتها للغناء، طلبت من عامل نظافة ذو صوت عذب أن يغني لها عبر أسوار البيت. وتبين أن العامل يدعى ألبرت جونز، وكان يغني في الكنيسة لفترة طويلة، ووافق جونز بكل سرور، وحقق الفيديو انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك الممثل والمنتج الأمريكي هيو جاكمان، مقطع الفيديو عبر صفحته في “إنستغرام” وحصد أكثر من 29 مليون مشاهدة. وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت حركة واقتصاد معظم الدول.