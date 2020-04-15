مهنا جبلة : النوارس ستعود للتحليق بتكاتف الجميع

اللاذقية – خالد جطل

على مدار سنوات مضت قدم منهل مهنا الكثير لفريق جبلة حيث تعرض للإصابة مراراً نتيجة دفاعه المستميت عن اسم وسمعة فريقه، لهذا كثيراً ما نراه غائباً عن الفريق نتيجة الإصابات التي يتعرض لها، “البعث” وخلال فترة توقف الدوري التقت كابتن فريق جبلة منهل مهنا والذي أكد أن فريقه لم يقدم هذا الموسم المستوى المتوقع منه، وأن مرحلة الذهاب كانت الأسوأ بتاريخ النادي فلم يتعرض لنتائج سلبية مماثلة، وأرجع مهنا تراجع أداء الفريق ذهاباً إلى عدم الاستقرار الفني وقلة التعاقدات للفريق مقارنة بفرق الدوري الأخرى، إضافة إلى انتقال مصطفى شيخ يوسف إلى تشرين وإسماعيل الحافظ إلى حطين وتأثير ذلك على الفريق خاصة مع عدم إيجاد البديل لهما، وبيّن مهنا أن الإدارة ووفقاً للإمكانيات المتوفرة حاولت جهدها ليدخل الفريق الدوري بأفضل ما لديها ولا يمكن لومها في ظل المبالغ الخيالية التي تدفعها الكثير من الأندية في حين نادينا لا يمتلك استثمارات تساعده على تأمين المال.

ورغم تراجع أداء الفريق بالذهاب والنتائج المخيبة لأمال عشاقه كشف مهنا أن النوارس عادت لتقديم عروض جيدة وتحسن الأداء بعض الشيء، وأن الفريق قادر على تجاوز المحنة التي يمر بها وهذا سيكون بالعمل الجماعي وتكاتف الإدارة والمحبين والجمهور واللاعبين، وطالب مهنا جماهير جبلة أن تبقى كما كانت على عهدها ودعمها للفريق وخاصة أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من إمكانيات لرفع اسم النادي وأنهم لن يبخلوا ببذل الجهد والتضحية لإسعاد جماهير جبلة.

وحول ما قدمه مع الفريق ها الموسم ومدى رضاه عنه قال مهنا: للأسف لم أقدم المطلوب مني ولست راضيا عما قدمته وهذا ناتج عن قلة مشاركتي مع الفريق نتيجة تعرضي للإصابات مما جعلني أتابع الفريق من المدرجات بعدة مباريات و الآن أنا بأتم الجاهزية بعد الشفاء من إصابة تعرضت لها بمباراتنا مع الجار حطين في اللاذقية.

وحول توقف منافسات الدوري الممتاز تحدث مهنا عن تأثيراته قائلاً: بشكل عام التوقف ليس بمصلحة الفرق ككل، وبالنسبة لنا كان له إيجابيات في مقدمتها توفر فترة زمنية مناسبة لاستشفاء لاعبينا المصابين وهو ما كنا نعاني منه نتيجة ضغط المباريات ، واليوم كلنا أمل بأن تعود الحياة لملاعبنا بالانتهاء من فيروس كورونا والمخاطر التي يشكلها وندعو الله أن يبعد آثاره السلبية عن وطننا والعالم أجمع.

وختم مهنا حديثه بتوجيه الشكر لكل من دعم فريق جبلة وسانده مشدداً على أن النوارس ستعود للتحليق من جديد وبروح معنوية عالية وأن الطموح الجبلاوي يتمثل بمصالحة الجماهير ودخول المنطقة الآمنة ليعود إلى سابق عهده.