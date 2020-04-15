نادي عرمان يبحث عن منشأة ..!

السويداء – زياد عامر

منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ونادي عرمان القابع في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة السويداء يحلم برؤية منشأة رياضية عصرية تحتضن ألعابه المختلفة، لكن الوعود تتكرر كل عام دون أي تنفيذ على أرض الواقع ودون أسباب واضحة.

هذه المعاناة لم تمنع النادي من التفوق وتحقيق نتائج مميزة على الصعيد المحلي ففي كرة الصالات بقي النادي في الدرجة الاولى مع تفوق للشطرنج عبر الفئات العمرية وهناك عدة ألعاب أخرى ( كرة السلة للإناث وألعاب القوى والكاراتيه والكيك بوكسينغ) تشارك بشكل جيد في كل بطولات الجمهورية.

رئيس النادي مطيع صيموعة أبدى”للبعث” تفاؤله بوعود رئيس الاتحاد الرياضي العام بعد أن سمع المعاناة أثناء لقائه رؤساء الأندية الرياضية في السويداء، مضيفاً: نأمل أن نرى رؤية ملعب معشب صناعي ( خماسيات ) قريباً، كون التدريبات تتم في المدارس ومقرات الفرق الحزبية ، مع السعي لتأمين استثمارات نمضي حيث تعيش ألعابنا على الهبات على أمل أن تتغير الأحوال في القادم من الأيام .