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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان/ تعلن الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس عن رغبتها بإجراء مناقصة بالسرعة الكلية للمرة الثانية لصيانة المصاعد نوع كوني  الموجودة فيها وعددها /4/ /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135910

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إعــــلان للمرة الثانية

 

 تعلن الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس عن رغبتها بإجراء مناقصة بالسرعة الكلية للمرة الثانية لصيانة المصاعد نوع كوني  الموجودة فيها وعددها /4/

  يمكن مراجعة شعبة العقود في المستشفى لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره /   5000/ل.س

  • قيمة الكشف التقديري /4000000/ ل.س
  • التأمينات الأولية 5% من قيمة الكشف التقديري
  • التأمينات النهائية / 10% / من قيمة الإحالة 

     – مدة التنفيذ : سنة ميلادية   

  • غرامة التأخير 0,001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير20 %من قيمة العقد الإجمالية

– يبقى العارض مرتبط بعرضه لمدة /90 / يوم من تاريخ فضه

تقدم العروض إلى ديوان المشفى مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية وفق نظام العقود الموحد للجهات العامة الصادر بالقانون  رقم /1 5 / لعام 2004 .

يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة أو أن تكون مصدقة أصولاً.

– لايسمح بتجزئة العرض

– تقبل العروض حتى الساعة الثالثة  من يوم  الثلاثاء   في  28  /   4    / 2020               

– يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد الساعة العاشرة صباحا.

135910

المدير العام

للهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس

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