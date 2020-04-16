اعلان/ تعلن الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس عن رغبتها بإجراء مناقصة بالسرعة الكلية للمرة الثانية لصيانة المصاعد نوع كوني الموجودة فيها وعددها /4/ /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135910
إعــــلان للمرة الثانية
تعلن الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس عن رغبتها بإجراء مناقصة بالسرعة الكلية للمرة الثانية لصيانة المصاعد نوع كوني الموجودة فيها وعددها /4/
يمكن مراجعة شعبة العقود في المستشفى لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره / 5000/ل.س
- قيمة الكشف التقديري /4000000/ ل.س
- التأمينات الأولية 5% من قيمة الكشف التقديري
- التأمينات النهائية / 10% / من قيمة الإحالة
– مدة التنفيذ : سنة ميلادية
- غرامة التأخير 0,001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير20 %من قيمة العقد الإجمالية
– يبقى العارض مرتبط بعرضه لمدة /90 / يوم من تاريخ فضه
تقدم العروض إلى ديوان المشفى مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية وفق نظام العقود الموحد للجهات العامة الصادر بالقانون رقم /1 5 / لعام 2004 .
يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة أو أن تكون مصدقة أصولاً.
– لايسمح بتجزئة العرض
– تقبل العروض حتى الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء في 28 / 4 / 2020
– يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد الساعة العاشرة صباحا.
135910
المدير العام
للهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس