اعلان/ تعلن الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس عن رغبتها بإجراء مناقصة بالسرعة الكلية للمرة الثانية لصيانة المصاعد نوع كوني  الموجودة فيها وعددها /4/ /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135910

إعــــلان للمرة الثانية

تعلن الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس عن رغبتها بإجراء مناقصة بالسرعة الكلية للمرة الثانية لصيانة المصاعد نوع كوني الموجودة فيها وعددها /4/

يمكن مراجعة شعبة العقود في المستشفى لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره / 5000/ل.س

قيمة الكشف التقديري /4000000/ ل.س

التأمينات الأولية 5% من قيمة الكشف التقديري

التأمينات النهائية / 10% / من قيمة الإحالة

– مدة التنفيذ : سنة ميلادية

غرامة التأخير 0,001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير20 %من قيمة العقد الإجمالية

– يبقى العارض مرتبط بعرضه لمدة /90 / يوم من تاريخ فضه

تقدم العروض إلى ديوان المشفى مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية وفق نظام العقود الموحد للجهات العامة الصادر بالقانون رقم /1 5 / لعام 2004 .

يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة أو أن تكون مصدقة أصولاً.

– لايسمح بتجزئة العرض

– تقبل العروض حتى الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء في 28 / 4 / 2020

– يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد الساعة العاشرة صباحا.

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المدير العام

للهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس