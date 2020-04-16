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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان/تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض  لتقديم اثاث مكتبي لمجمع كلية الآداب بديرالزور  /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان147166

إعلانات    56

 

إعلان طلب عروض داخلي

 

تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض  لتقديم اثاث مكتبي لمجمع كلية الآداب بديرالزور  وفقاً لدفتر الشروط الفنية المعد لهذه الغاية .

– مدة التنفيذ  ( 90  ) تسعون يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة .

– آخر يوم لتقديم العروض(  الاربعاء  ) المصادف    13  /   5  / 2020م  لغاية الساعة الخامسة عشرة  وتفض العروض في اليوم التالي بمقر رئاسة الجامعة .

– التأمينات الأولية / 1250000 / ل س فقط  مليون ومئتان وخمسون الف  ليرة سورية .

–  التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة  .

– العرض غير قابل للتجزئة

– غرامة التأخير0.001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير .

– إلصاق الطابع القانوني على طلب الاشتراك بقيمة  / 1500 / ل س .

– مدة ارتباط العارض بعرضه / 120  / يوم من تاريخ فض العروض

-مدة ارتباط العارض المرشح /90/ يوم من تاريخ تبلغه الإحالة

– تقدم العروض مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية إلى ديوان رئاسة الجامعة .

– يطبق على الإعلان أحكام القانون رقم 51 لعام 2004 م وتعديلاته , ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 م ودفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصة .

فعلى من يود الاشتراك مراجعة ( دائرة العقود ) للإطلاع على دفاتر الشروط والحصول عليها لقاء تسديد مبلغ /1500/ ل س ويرفض كل عرض لا يرفق  به إشعار بقيمة الاضبارة

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رئيس جامعة الفرات

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