اعلان/تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض لتقديم اثاث مكتبي لمجمع كلية الآداب بديرالزور /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان147166
إعلان طلب عروض داخلي
تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض لتقديم اثاث مكتبي لمجمع كلية الآداب بديرالزور وفقاً لدفتر الشروط الفنية المعد لهذه الغاية .
– مدة التنفيذ ( 90 ) تسعون يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة .
– آخر يوم لتقديم العروض( الاربعاء ) المصادف 13 / 5 / 2020م لغاية الساعة الخامسة عشرة وتفض العروض في اليوم التالي بمقر رئاسة الجامعة .
– التأمينات الأولية / 1250000 / ل س فقط مليون ومئتان وخمسون الف ليرة سورية .
– التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .
– العرض غير قابل للتجزئة
– غرامة التأخير0.001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير .
– إلصاق الطابع القانوني على طلب الاشتراك بقيمة / 1500 / ل س .
– مدة ارتباط العارض بعرضه / 120 / يوم من تاريخ فض العروض
-مدة ارتباط العارض المرشح /90/ يوم من تاريخ تبلغه الإحالة
– تقدم العروض مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية إلى ديوان رئاسة الجامعة .
– يطبق على الإعلان أحكام القانون رقم 51 لعام 2004 م وتعديلاته , ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 م ودفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصة .
فعلى من يود الاشتراك مراجعة ( دائرة العقود ) للإطلاع على دفاتر الشروط والحصول عليها لقاء تسديد مبلغ /1500/ ل س ويرفض كل عرض لا يرفق به إشعار بقيمة الاضبارة
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رئيس جامعة الفرات