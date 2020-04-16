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جريدة البعث

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اعلان/تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض  لتقديم تجهيزات مخبرية لكلية الطب البيطري بديرالزور /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان147167

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إعلان طلب عروض داخلي

 

تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض  لتقديم تجهيزات مخبرية لكلية الطب البيطري بديرالزور وفقاً لدفاتر الشروط الفنية المعدة لهذه الغاية :

م المخبر مدة التنفيذ التأمينات الاولية التجزئة
1 مجاهر عدد 5 75 يوم 200000 ل س غيرقابل للتجزئة
2 تجهيزات مخبر التشريح المرضي 75 يوم 650000 ل س قابل للتجزئة

– آخر يوم لتقديم العروض(    الخميس          ) المصادف   14   /   5  / 2020م  لغاية الساعة الخامسة عشرة  وتفض العروض في اليوم التالي بمقر رئاسة الجامعة ويكون التقديم لكل مخبر على حدا .

–  التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة  .

– غرامة التأخير0.001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير .

– إلصاق الطابع القانوني على طلب الاشتراك بقيمة  / 1500 / ل س .

– مدة ارتباط العارض بعرضه / 120  / يوم من تاريخ فض العروض

-مدة ارتباط العارض المرشح /90/ يوم من تاريخ تبلغه الإحالة

– تقدم العروض مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية إلى ديوان رئاسة الجامعة ويكون التقديم لكل مخبر على حدا .

– يطبق على الإعلان أحكام القانون رقم 51 لعام 2004 م وتعديلاته , ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 م ودفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصة .

فعلى من يود الاشتراك مراجعة ( دائرة العقود ) للإطلاع على دفاتر الشروط والحصول عليها لقاء تسديد مبلغ /1500/ ل س لكل مخبر ويرفض كل عرض لا يرفق  به إشعار بقيمة الاضبارة .

 

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رئيس جامعة الفرات

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